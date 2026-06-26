Ägarens garanti: Superstjärnan kommer att bli kvar

Minnesota Wilds ägare Craig Leipold vill säkra Quinn Hughes framtid så snart som möjligt. Foto: Matt Krohn-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Minnesota Wild gör ingen hemlighet av sina planer för Quinn Hughes.

Klubbens ägare Craig Leipold bekräftar nu att målet är att skriva ett nytt kontrakt med den 26-årige backstjärnan, som går in på sista året av sitt nuvarande avtal och kan bli unrestricted free agent nästa sommar.

– Vi kommer att skriva nytt med honom. Frågan är bara för hur lång tid, säger Leipold i en intervju med Minnesota Public Radio enligt NHL.com .

Hughes anslöt till Wild i en uppmärksammad bytesaffär med Vancouver Canucks i december. Minnesota betalade ett högt pris i form av Marco Rossi, Liam Öhgren, Zeev Buium och ett förstaval i NHL-draften 2026 .

Nu vill klubben säkra sin största stjärna på lång sikt.

– Quinn Hughes är en extraordinär spelare och en extraordinär person. Vi fick ge upp mycket för att få hit honom. Vi skulle vilja skriva ett så långt avtal som möjligt. Han vill kanske ha ett kortare kontrakt, kanske tre år. Förhoppningsvis landar vi på fem år, säger Leipold.

Quinn Hughes trivs i Minnesota Wild

Klubbägaren betonar samtidigt att det är general managern Bill Guerin som sköter förhandlingarna, även om han själv har en tydlig åsikt om hur viktigt det är att behålla Hughes.

Hughes har också själv öppnat dörren för en fortsättning i Minnesota.

– Jag trivs verkligen här. Vi får se vad Billy vill göra, sade backen efter säsongen.

Guerin har tidigare beskrivit en kontraktsförlängning med Hughes som organisationens högsta prioritet under sommaren. Ett kontrakt är dock möjligt att skriva först från och med 1 juli.

Hughes, som vann OS-guld med USA, stod för 76 poäng (7+69) på 74 grundseriematcher den gångna säsongen, varav 53 poäng på 48 matcher efter trejden till Wild. I Stanley Cup-slutspelet noterades han för 15 poäng på elva matcher och delade den interna poängligasegern med Kirill Kaprizov.