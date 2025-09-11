Milan Lucic var inte redo att ge upp NHL-karriären. Efter ett par tuffa år ska han försöka slå sig in i St. Louis Blues. I Cam & Strick Podcast berättar han öppenhjärtat om de personliga problem han brottats med efter sin pappa Dobros självmord för tio år sedan.

– Jag var inte på en bra plats i mitt liv, säger Lucic.

Milan Lucic ger NHL-karriären en ny chans efter några jobbiga år. Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports

Milan Lucic var länge en av NHL:s mest fruktade spelare, prototypen för en klassisk powerforward som både kunde göra mål och som gjorde ont att möta.

Men efter en flygande start på NHL-karriären med Boston Bruins, där han blev Stanley Cup-mästare som 23-åring 2011, hamnade han snett för tio år sedan. Först fick han lämna Bruins för spel i Los Angeles Kings, varpå han som free agent sajnade ett jättekontrakt med Edmonton Oilers sommaren 2016. Där stod det snart klart att han inte kunde leva upp till de enorma kraven och de 42 miljoner dollar som avtalet med Oilers var värt. Lucic förvandlades snart till medias och fansens hackkyckling.

Men bakom det hockeymässiga förfallet fanns det personliga orsaker som gjorde honom oförmögen att leverera på isen.

2015 tog Milan Lucic pappa Dobro sitt eget liv, en händelse som vände upp och ned på hans liv och skapade djupa mentala sår i tillvaron.

I Cam & Strick Podcast öppnar den nu 37-årige veteranen upp om hur förkrossande hans pappas bortgång var.

– Jag hanterade det inte bra, jag sörjde aldrig. Jag åtgärdade det inte och saker och ting började läggas på hög. Till slut blev det för mycket. Jag var inte på en bra plats i mitt liv, berättar Lucic.

Milan Lucic skrevs in i NHL:s assistansprogram

Efter att ha trejdats från Edmonton till Calgary Flames 2019 fortsatte nedgången. Många befarade att NHL-karriären kunde vara över när avtalet med Flames löpte ut 2023, men då valde Bruins att plocka tillbaka den gamle supporterfavoriten. Det blev emellertid bara fyra matcher i Bostons tröja innan han under hösten 2023 tog en paus på obestämd tid efter anklagelser om att han ska ha blivit våldsam mot sin hustru Brittany i hemmet. Något åtal för misshandel väcktes aldrig då Lucics fru valde att inte vittna.

Milan Lucic skrevs in i NHL:s assistansprogram för att få hjälp med missbruksproblem han hade. Nu berättar han att han varit nykter i nästan två år.

– Allting är bättre nu tack vare att jag hanterar saker på rätt sätt, säger han i Cam & Strick Podcast och berättar att han genomgått en hel del terapi på egen hand med stöd av familjen.

– Att ha en partner som stöttar dig genom allt, även om det fanns en period där jag på något sätt var tvungen att göra vissa saker på egen hand. Men när vi kom tillbaka till varandra och löste allt så har vi kunnat bygga en starkare och bättre relation. Och jag ger henne mycket av äran för det.

Försöker slå sig in i St. Louis Blues

Nu ska han ge NHL-karriären en sista chans. Efter att inte ha spelat över huvud taget under säsongen 2024/25 har han tecknat ett tryout-kontrakt med St. Louis Blues. I Cam & Strick Podcast säger Lucic att han inte känt sig redo att lägga skridskorna på hyllan.

– Ibland förstår man inte hur bra man har det innan det är över. Så det var en viktig lektion för mig, men egentligen för vem som helst, att behålla sin tacksamhet. För mig var det tufft och frustrerande att få en försmak av livet efter karriären.

Milan Lucic har spelat 1 177 NHL-matcher och svarat för 233 mål och 586 poäng under karriären. Han har även samlat på sig 1 301 utvisningsminuter.

Mår du eller någon i din omgivning dåligt – hjälp finns att få. Kontakta Hjälplinjen.se eller Självmordslinjen.