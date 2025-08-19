Milan Lucic har inte spelat hockey sedan han greps av polis misstänkt för att ha misshandlat sin fru.

Men nu får 37-åringen en ny NHL-chans och är klar för en tryout hos St. Louis Blues.

Milan Lucic kan få en ny chans i NHL. Foto: AP Photo/Alamy

Inför säsongen 2023/24 skrev Milan Lucic på för Boston Bruins – men veteranen kom bara att spela fyra matcher för klubben. Han försvann nämligen plötsligt från laget i oktober och det uppdagades sedan att han i november 2023 hade blivit gripen av polis, misstänkt för att ha misshandlat sin fru.

Enligt Boston Globe, som tog del av polisrapporten, ska forwarden ha dragit sin fru i håret samt försökt att strypa henne. Lucic nekade dock till anklagelserna och han ställdes sedan inför rätten i Bostons domstol. Men i mitten av februari 2024 lades fallet ned. Veteranen var därefter tjänstledig från sitt kontrakt med Bruins under den resterande delen av säsongen, ett kontrakt som löpte ut förra sommaren.

Milan Lucic klar för tryout hos St. Louis Blues

Lucic spelade sedan inte hockey alls under den föregående säsongen, 2024/25. Men nu ser 37-åringen ut att kunna vara på väg tillbaka till NHL.

Under tisdagen meddelar nämligen St. Louis Blues att de har sajnat veteranen till ett tryout-kontrakt inför den kommande säsongen. Han kommer därmed att delta på Blues försäsongsläger för att sedan bedöma ifall han ska få ett kontrakt för hela säsongen eller inte.

Milan Lucic har spelat 1 177 NHL-matcher över 17 säsonger genom sin karriär. Han har då spelat för Boston Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers och Calgary Flames. Lucic vann Stanley Cup med Boston 2011 och vann även VM-guld med Kanada 2023.

Source: Milan Lucic @ Elite Prospects