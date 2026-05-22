Mika Zibanejads succé – på fotbollsplanen

Mika Zibanejad är hemma i Sverige. Då passar han på att spela fotboll – där han gör succé.

Mika Zibanejad har ofta pratat om sitt intresse för fotboll – både när det gäller att titta och att spela själv. Han supporterskap till Djurgården och Manchester United i vida känt och han är också gift med den tidigare fotbollsspelaren och nuvarande fotbollsexperten Irma Helin Zibanejad.

När New York Rangers storstjärna nu är hemma i Sverige för att vila upp inför nästa NHL-säsong passar han därför på att spela fotboll med podcasten Fotbollsmorgons korplag- och där visade Zibanejad under torsdagens premiärmatch att han inte är helt oäven när pucken byts ut mot en boll.

När Fotbollsmorgon vann säsongspremiären med 8-1 gjorde Mika Zibanejad nämligen tre mål. New York Rangers-stjärnan satte 3-0, 6-0 och 8-1 i storsegern, rapporterar man via sitt Instagramkonto.

Mika Zibanejad gjorde den gångna säsongen 34 mål och 44 assistpoäng för New York Rangers. Han är med sina 348 mål i NHL Sveriges sjunde bästa målskytt genom tiderna i ligan. Han har Filip Forsberg tio mål före sig, som den enda aktiva som brädar Zibanejad i den statistiken.