Blomqvists fina gest till efterträdaren: ”Stort gjort”

Anton Blomqvist fick sparken och ersattes av Niklas Eriksson. För hockeysverige.se berättar den nye HV-tränaren om sitt nya jobb – och Anton Blomqvists fina gest efter att Eriksson fått jobbet.

– Jag respekterade det – det var stort gjort av honom.

Niklas Eriksson. Så heter alltså HV71:s nya tränare. Närmast kommer han från tio säsonger i SHL-konkurrenten Örebro, där han haft olika positioner.

En tid som också har utvecklat hans ledarskap.



– Det här jobbet är egentligen en resa i erfarenheter. Det är också vad jag fått, många olika erfarenheter, berättar Niklas Eriksson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har varit med om positiva saker att hantera som gett mig en positiv utveckling. Jag har också varit med om tuffa situationer som jag lärt mig och dragit lärdomar av för framtiden. Jag tycker mer att jag står på en bredare bas vad det gäller ledarskap för egentligen varje år jag jobbat.

Så länge har Eriksson och HV71 haft kontakt

Hur upplever du att hockeyn har förändrats under de här tio åren?

– Det där tycker jag är en ganska svår fråga, vad som har förändrats och så vidare.

– När jag tittar på slutspelen tycker jag att lagen spelar lite mer balanserat idag. Jag tycker att det var mer press spel när jag kom in i ligan. Det kanske leddes lite av Frölunda och Roger Rönnberg. Det var press, press hela tiden.

– Nu har det blivit mer tredimensionellt och balanserat i spelet. Det är också var jag känner själv blir en viktig del i HV71, att vi hittar den här balansen i spelet.



När började kontakten mellan dig och HV71?

– Från första kontakten till att det blev klart är det i alla fall en månad som vi haft en dialog.

Vilken utmaning såg du i jobbet?

– Det är lite fler delar i det där. Dels är det för min del att hitta tillbaka till någon form av rötter. Jag är ändå smålänning (Västervik). HV71 var också det stora laget när jag växte upp i Småland för länge sedan, så det finns en historia med HV71, Jönköping och Småland.

– Utmaningen här och nu är mer att hitta en stabilitet för HV71 som klubb. Att vara med och påverkade den biten är en kittlande utmaning.



Det finns trots allt en ”röd flagg”, att det varit både press, stress och uteblivna framgångar i klubben under flera år, hur tänker du kring det som varit?

– Det jag verkligen hoppas är att dom som varit med på den här resan har lärt sig saker. Också att det kommer nytt folk på ledande positioner i föreningen. Det tror jag kommer göra att det blir en stabilitet.

– Klubben genomgår en renovering för tillfället. Inte bara på det hockeymässiga utan det är även på VD-position. Dessutom ska man tillsätta en kommersiell chef.

– Sedan ska klubben sätta en sportslig ledning som håller över tid. Den är inte heller 100 procentig klar. Det beror också på hur det blir med Björn Liljander, Fredrik Stillman och Johan Hult, vilka roller dom ska ha.

– När jag haft diskussioner och träffat klubben är det i grund och botten väldigt bra hockeymänniskor som är i organisationen. Får man dom på rätt positioner är jag säker på att det kommer gå bra.

”HV71 har sina utmaningar”

Bästa tänkbara förutsättningarna och en god ekonomi finns som bekant i HV71, har det ändå funnits någon tveksamhet hos dig och tankar kring att det kanske är en tuff klubb att kliva in i?

– I det här jobbet jag har är alla jobb på den här nivån tuffa på sitt sätt. HV71 har sina utmaningar. Andra klubbar har sina utmaningar.

– Jag har inte tänkt på hotet som finns utan i stället på möjligheterna. Oavsett var jag jobbar försöker jag bara se möjligheterna, det jag kan påverka. Så har jag jobbat i alla mina jobb jag haft.

– Jag hoppas att jag kan hjälpa till så att klubben hamnar på rätt köl. Jag känner ändå att erfarenheten jag samlat på mig och tänket jag har kan hjälpa HV71.



Har du pratat eller kommer du prata med tidigare tränaren, Anton Blomqvist?

– Han skickade mig en liten text och gratulerade mig till jobbet. Jag svarade att jag respekterade det och att det var stort gjort av honom.

– Vi har pratat lite om att ses. Han bor kvar i Jönköping, och vi då kan ses och prata lite. Vi har egentligen ingenting med varandra att göra i den här situationen utan vi är kollegor. Så ser jag på det.

– Jag tar gärna ett snack med Anton på ett bra sätt. Det kan vara viktigt för båda parter, men framför allt för Antons del. Det är väldigt skönt att prata med kollegor när man hamnat i hans situation. Det kände jag själv när jag fick gå från Örebro. Samtalen jag uppskattade mest var dom som kom från kollegor. Det blir att bolla saker kollegorna varit med om tidigare, men också att man får lite stöd och stöttning.

”Alla måste vara med på den här resan”

Hur delaktig kommer du vara i truppbygget?

– Klart att jag är delaktig där. Jag kan påverka och försöka hjälpa till. Sedan finns redan kontakterna där. Det är också några positioner vi vill förstärka på.

– Sedan är det så att laget till stora delar är satt. Egentligen behöver alla som redan är i organisationen lyfta sig X antal procent för att det ska bli bättre i slutändan. Det fungerar inte så att det kommer in någon helt ny tränare och helt plötsligt blir allt mycket bättre. Alla måste vara med på den här resan och vara beredda att göra jobbet.



Vilket ledarskap kan spelarna, klubben och fansen förvänta sig med dig som coach?

– Det jag vill stå för är en tydlighet. Att det finns en tydlig kravbild, men också att det finns en värme och mänsklig syn på det hela. Det ska vara en resa vi göra tillsammans och alla hela tiden är delaktiga i processen. Sedan vill jag bedriva en verksamhet där vi bygger en professionell vardag. Där vi har väldigt bra förberedelser och känner att vi ligger i topp på dom delarna i ligan.

– Att vi är förberedda, Att vi har en bra plan för vad vi ska göra när vi går ut till match. Att vi har en struktur i vardagen som ger spelarna trygghet över tid och på så sätt ta det framåt.