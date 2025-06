”Det finns en chans att de redan löst det”

Kan Mika Zibanejad och New York Rangers komma överens om att gå vidare?

Efter den stökiga säsongen uppger The Athletic att svensken redan kan ha bestämt sig.

”Det finns en chans att Drury redan har löst det med Zibanejad”, skriver Arthur Staple.

Mika Zibanejad. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

Endast ett drygt år efter att New York Rangers säkrat President’s Trophy som NHL:s poängrikaste lag är tonerna helt utbytta i organisationen.



Konflikter mellan ledningen och spelare, med general managern Chris Drury i centrum, har varit en ständig följetong efter att Drury, förra sommaren, dumpat Barclay Goodrow till San Jose Sharks, och nu kommer ännu en vändning som ger en inblick i den spända stämningen.



Arthur Staple på The Athletic skriver nu att Rangers svenske stjärna, Mika Zibanejad, redan kan ha kommit överens med Drury om att det är bäst att flytta vidare.



Uppgifterna kommer endast ett par dagar efter att NHL-klubben trejdat trotjänaren Chris Kreider till Anaheim Duck och Zibanejad gått ut på sociala medier med ett känslosamt meddelande till vännen och lagkamraten.



”Jag är otroligt glad över att få ha nöjet att spela med dig i nästa tio år, men det är inget jämfört med nöjet att ha fått lära känna dig och bli bästa vänner. Du tog in mig från DAG 1. Du har lärt mig allt om hur det är att vara en Ranger. Du har alltid haft min rygg, oavsett vad. Från att själva ha varit barn till att ha egna barn. Det är en resa som inte tar slut här. Det här är en livslång vänskap, oavsett om vi är lagkamrater eller inte. Jag och min familj kommer alltid vara tacksamma för dig och din familj. Till slut, jag vill önska dig allt det bästa i Anaheim. De ska vara glada som får in en otrolig spelare, person och lagkamrat”, skrev Zibanejad.

Intresse från Toronto?

Mika Zibanejads lönetaksträff ligger på 8.5 miljoner dollar och han sitter på en ”full no-move”-klausul, vilket gör att han fortfarande sitter på alla kort själv, men för Chris Drury skulle en flytt skapa det utrymme han är ute efter.



Efter säsongen gav inte Zibanejad någon indikation på att han var intresserad av att lämna, men i The Athletic nämns Toronto Maple Leafs som ett lag med möjligt intresse och utrymme att fylla.



Under 2024/25 stod Mika för 20 mål och 42 assist för Rangers, innan han åkte till Stockholm för att spela VM med Sverige. Där blev det åtta poäng på nio matcher, men ändå fanns han inte med bland de sex första OS-spelarna som presenterades av Sam Hallam under måndagen.

Source: Mika Zibanejad @ Elite Prospects