Landeskog (!) uttagen – här är Sveriges första OS-spelare

Sam Hallam har bestämt sina sex första namn till OS i Milano 2026.

Bland dess tar Gabriel Landeskog plats efter sin långa frånvaro i NHL.

– Han var nog inte var säker på om han skulle spela mer, säger Hallam.

Sam Hallam, Victor Hedman, William Nylander och Gabriel Landeskog.

Endast en månad har gått sedan Sverige säkrade bronset i Hockey-VM på hemmaisen i Avicii Arena, men redan nu börjar uppladdningen inför nästa stora mästerskap. De Olympiska Vinterspelen i Milano Cortina under 2026.



Under måndagen presenterade därmed förbundskapten Sam Hallam sina första sex spelare till OS-truppen.



– Vi är en lite grupp, framförallt jag och Josef Boumedienne som har bollat lite. Vi har känt att vi vill hitta en grupp som kan representera Tre Kronor här och nu, och lite för framtiden. Vi har en stor grupp spelare att välja bland. Många spelare som skulle kunna vara med bland de här sex, men vi kommer dra en liten story bakom varje, börjar Sam Hallam under måndagens pressträff.



Den stora nyheten blev sedan att Gabriel Landeskog tog plats – kort efter att han gjort comeback efter sin långa frånvaro i NHL.



– Det är en spelare som inte har spelat så mycket hockey de senaste åren, men som kom tillbaka efter ett karaktärsprov som jag tror att vi har sett få åstadkomma. Han har missat väldigt mycket hockey, vilket gör att han nog inte var säker på om han skulle spela mer, men när han kom tillbaka gjorde han det. Han rörde sig fantastiskt bra där ute. När vi har haft lite kontakt efter säsongen har känslan växt att Gabriel tränar för att bli bättre, inte bara för att hålla. Då ville jag verkligen skicka signalen till honom att han är en nyckelspelare för oss i OS. Han har något extra att motivera sig med nu och vi skickar signalen till allihopa att här får vi in lite sandpapper, ledarskap och lite tuffhet på isen som förhoppnignsvis ska göra oss till laget som klarar av sista steget för att gå för ett OS-guld, fortsätter Hallam.



Sverige ställs mot Finland, Slovakien och värdlandet Italien i gruppspelet och premiären spelas mot de förstnämnda 11 februari 2026. Detta ändrades från den preliminära gruppen med Kanada, Schweiz och Italien efter att det slagits fast att Ryssland inte kommer till spel.



Finlands första spelare till OS är Sebastian Aho, Aleksander Barkov, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen, Esa Lindell och Juuse Saros.

Tre Kronors första OS-spelare

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Gabriel Landskog, Colorado Avalanche