Mika Zibanejad sluter cirkeln – med mäktiga milstolpen

Mika Zibanejad når en historisk milstolpe i natt när han spelar sin 1 000:e NHL-match – och gör det mot klubben där allt började. För svensken väntar en känslosam kväll i Madison Square Garden, omgiven av familj, lagkamrater och minnen från en lång resa.

– Jag hade inte ens kunnat drömma om det här, eller trott att det ens var möjligt när jag var yngre, säger New York Rangers svenska stjärna till NHL.com.

Mika Zibanejad firar 1 000 NHL-matcher i natt – mot klubben där allt började, Ottawa Senators. Foto: Bildbyrån

När Mika Zibanejad ser sig om i omklädningsrummet kommer verkligheten ikapp honom. Flera av lagkamraterna i New York Rangers var inte ens tio år gamla när han själv gjorde sin NHL-debut. Kontrasten säger allt om den resa som nu når en ny topp.

I natt spelar svensken sin 1 000:e NHL-match – och det sker mot Ottawa Senators, klubben som gav honom chansen att slå sig in i ligan.

– Jag känner mig inte gammal, men jag känner mig definitivt erfaren. Jag har varit med ett tag nu, säger Zibanejad till NHL.com.

Debuten kom den 7 oktober 2011, bara några månader efter att Senators draftat honom som sjätte spelare i första rundan. Då var han 18 år och noterades för en assist i sin första match. Drygt 14 år senare är han en av Rangers mest betydelsefulla spelare – och en av de mest framstående svenskarna i NHL.

Mika Zibanejad möter Ottawa Senators i jubileumsmatchen

Att jubileumsmatchen kommer mot just Ottawa gör kvällen extra speciell.

– Det är laget som gav mig min första chans i NHL och trodde mycket på mig. Att få göra det mot dem känns som att cirkeln sluts, säger han.

Över 20 familjemedlemmar och vänner har rest från Sverige för att vara på plats i Madison Square Garden. Ursprungligen kunde milstolpen ha kommit tidigare, men efter att Zibanejad missade en match i december – efter att ha fastnat i trafiken – har lagkamraterna skämtat om att han planerade allt.

– Jag antar att det var ödet… jag antar att trafiken var där av en anledning, säger han med ett skratt.

Blir 22:a svensken att nå 1000 matcher

Zibanejad blir den 22:a svenskfödda spelaren i NHL:s historia att nå 1000 matcher – Adam Larsson blir sedan nummer 23 när han nåt milstolpen natten mot onsdag. Sedan trejden till Rangers 2016 har han etablerat sig som en nyckelspelare i klubben, med toppnoteringar i flera offensiva kategorier – inte minst i powerplay och avgörande mål.

Lagkamrater och ledare vittnar om hans betydelse, både på och utanför isen. Han beskrivs som en tyst ledare, en spelare med hög hockey-IQ och en person som alltid stöttar de yngre.

Samtidigt är det inte siffrorna som betyder mest för Zibanejad själv, utan resan dit.

– Det är verkligen ödmjukande… jag kunde inte ens drömma om det här, säger han.

– Det är svårt att sätta ord på vad det kommer att betyda för mig när det väl händer.

Från tonåring i Ottawa till etablerad stjärna i New York – i natt sluts cirkeln för Mika Zibanejad.

Fakta: NHL-svenskarna med 1 000 NHL-matcher

