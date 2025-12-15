Mika Zibanejad kommer inte till spel för New York Rangers i nattens möte med Anaheim Ducks. NHL-svensken petas efter att han missat ett lagmöte.

– Mika förstår vikten av reglerna och det vi alla förväntar oss av varandra, säger huvudtränaren Mike Sullivan enligt The Athletics Vince Z. Mercogliano.

Mika Zibanejad får inte spela för Rangers. Foto: Bildbyrån (montage).

Ett missat lagmöte får konsekvenser för New York Rangers Mika Zibanejad.

När huvudtränaren Mike Sullivan möter media inför mötet med Anaheim Ducks, natten till tisdag (svensk tid), bekräftar han att svensken inte kommer till spel av just denna anledning. Detta rapporterar The Athletics Vince Z. Mercogliano på X, och fyller sedan på med en uppdatering från Sullivan själv.

– Mika förstår vikten av reglerna och det vi alla förväntar oss av varandra, säger Sullivan samtidigt som han erkänner att ”staden medför logistiska utmaningar”.

– Han mår fruktansvärt dåligt. Grejen med Mika är att han är en ärlig person. Han är en fantastisk människa och han tar ansvar för det, fortsätter han.

Mika Zibanejad har ett kontrakt med Rangers till 2030 och står just nu på 11 mål och 14 assist över 33 matcher denna säsong.

Source: Mika Zibanejad @ Elite Prospects