VM-guldmedaljören trejdad – klar för hårdsatsande utmanare

Michael McCarron vann VM-guld med USA i Stockholm förra våren. Nu har den storvuxne tuffingen trejdats från Nashville Predators till Minnesota Wild.

Michael McCarron trejdas från Nashville Predators till Minnesota Wild. Foto: REUTERS/David W Cerny

Minnesota Wild har gjort klart med forwarden Michael McCarron från Nashville Predators i utbyte mot ett andrarundeval i NHL-draften 2028.

McCarron, en 198 centimeter lång center som är inne på sista året av sitt kontrakt med en lönetaksträff på 900 000 dollar, väntas bidra med storlek, fysik, boxplay-minuter och bredd till ett Wild-lag som haft en av ligans starkaste forwarduppsättningar under hela säsongen. I fjol var han en del av det amerikanska lag som bröt en nästan hundra år gammal guldtorka under hockey-VM i Stockholm.

I Minnesotas fjärdekedjor finns redan Jakov Trenin, som leder NHL:s tacklingliga med 300, medan McCarron ligger på 17:e plats med 165.

Affären kommer kort efter att Predators meddelade att McCarron skulle stå utanför laguppställningen under tisdagskvällen av skäl kopplade till trupphantering. Nashville meddelade ungefär samtidigt att de trejdat forwarden Cole Smith till Vegas Golden Knights i utbyte för ett tredjerundeval i draften 2028 samt den finske AHL-backen

Trejden är den andra under säsongen där Wilds general manager Bill Guerin plockar in en etablerad NHL-spelare. Den första var storaffären med Vancouver Canucks där Quinn Hughes hamnade i Minnesota i ett paket där bland annat center Marco Rossi och backtalangen Zeev Buium ingick.

Minnesota befinner sig i ett intensivt slutspelsrace i Central Division, där tre av ligans fyra bästa lag just nu spelar. Med ett facit på 35–16–10 ligger Wild trea i divisionen, tre poäng bakom formstarka Dallas Stars och nio poäng efter ligaledande Colorado Avalanche.

För Nashville innebär affären att klubben får in ett värdefullt draftval utan att signalera någon total ombyggnad av truppen. General manager Barry Trotz meddelade förra månaden att han planerar att avgå, men han kommer att fortsätta leda organisationen tills en ersättare är på plats.

Predators ligger bara fyra poäng från den andra wildcardplatsen i Western Conference. Samtidigt väntar sannolikt Colorado Avalanche i första rundan för laget som tar den platsen, vilket kan göra att flera lag kring slutspelsstrecket i väst väljer att sälja inför trade deadline.

Nashville sitter nu på extra andrarundeval i både draften 2026 och 2028 – och kan mycket väl fylla på förrådet ytterligare innan bytesfönstret stänger på fredag.

Source: Michael McCarron @ Elite Prospects