JVM:s poängkung Michael Hage väljer att stanna i college ytterligare en säsong. Beslutet väcker frågor – men enligt uppgifter finns ingen oro från Montreal Canadiens sida att storlöftet inte ska skriva på för NHL-klubben vad det lider.

Michael Hage väljer att stanna på college – framför att skriva NHL-kontrakt med Montréal Canadiens.

En av Montreal Canadiens främsta framtidsspelare, Michael Hage, kommer att återvända till college för ytterligare en säsong.

Centern fortsätter vid University of Michigan säsongen 2026/27, rapporterar Sportsnets insider Elliotte Friedman.

I segmentet Saturday Headlines i Hockey Night in Canada-sändningen, betonar Friedman att Canadiens-supportrar inte har någon anledning till oro.

– De äger hans rättigheter i två år till, säger Friedman. Det finns inget som tyder på att Hage är missnöjd med Canadiens, och inget som tyder på att klubben är missnöjd med honom eller vill trejda honom.

Parterna träffades för ungefär två veckor sedan och hade en längre middag där de diskuterade olika alternativ.

– Canadiens gjorde klart att de var redo för att han skulle ta steget till proffshockeyn, men också att det inte fanns något fel beslut. De lät honom själv bestämma, fortsätter Friedman.

Hage, som fyller 20 år nästa vecka, valdes av Canadiens som 21:a spelare totalt i första rundan av NHL-draften 2024. Den gångna säsongen noterades den 185 centimeter långe centern för 13 mål och 52 poäng på 39 matcher, och bidrog till att Michigan nådde semifinal i Frozen Four.

Han imponerade även internationellt när Kanada tog brons i JVM. Med 15 poäng på sju matcher blev han turneringens poängkung.

Enligt Friedman finns flera faktorer bakom beslutet att stanna ytterligare ett år.

– För det första får han en ännu större roll i Michigan nästa säsong. För det andra finns det revanschlust efter förlusten i Frozen Four. Och för det tredje finns möjligheten att hans bror Alexander också ansluter till laget, säger Friedman.

Source: Michael Hage @ Elite Prospects