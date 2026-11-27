Efter en mållös förstaperiod lossnade målskyttet rejält i mittakten. Jonas Lagerberg-Hoen spräckte nollan för Leksand efter drygt fyra minuter, framspelad av Josh Passolt och Arvid Eljas, innan Anton Klint snabbt kvitterade till 1–1 för hemmalaget. I slutet av perioden gav Philip Hemmyr Östersund ledningen med 2–1, men Rocky Langvardt såg till att det var likaläge inför pausvilan.

Tidigt i slutperioden återtog hemmalaget kommandot genom Alexander Ljungkrantz. Leksand replikerade dock redan 1.36 senare när Lagerberg-Hoen prickade in sitt andra mål för kvällen till 3–3, vilket till slut tvingade fram sudden death.

Halvvägs in i förlängningen slog Josh Passolt till, assisterad av Patrik Zackrisson, och sköt bonuspoängen till dalalaget.

Matchfakta

Östersunds IK – Leksands IF 3–4 efter förlängning (0–0, 2–2, 1–1, 0–1)

Första perioden:

Andra perioden:

0–1 (24.34) Jonas Lagerberg-Hoen (Josh Passolt, Arvid Eljas)

1–1 (26.17) Anton Klint (Erik Flood, Aron Dahlqvist)

2–1 (37.24) Philip Hemmyr (Lukas Sagranden, Brett Budgell)

2–2 (38.39) Rocky Langvardt (Patrik Zackrisson)

Tredje perioden:

3–2 (45.20) Alexander Ljungkrantz (Daniel Öhrn, Maksim Semjonov)

3–3 (46.56) Jonas Lagerberg-Hoen (Vilgot Lidén, Rocky Langvardt)

Förlängning:

3–4 (62.36) Josh Passolt (Patrik Zackrisson)

Skott: 27–32 (5–13, 16–8, 4–8, 2–3) Utvisningar: ÖST: 2x2 min. LIF: 3x2 min. Publik: 2 278