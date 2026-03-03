NHL-svenskens mardröm – missar resten av säsongen

Mattias Janmark tvingas till operation för sin skada.

Därmed väntas svensken missa resten av NHL-säsongen med Edmonton Oilers.

Mattias Janmark (vänster) kommer inte till spel under resten av 2025/26. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

När NHL återupptogs efter OS-uppehållet var Mattias Janmark med i Edmonton Oilers första match mot Anaheim Ducks. Han spelade dock endast 2:30 minuter i matchen och därefter har Janmark saknats i Oilers laguppställning.

Förra veckan svarade Edmontons huvudtränare Kris Knoblauch på anledningen bakom Janmarks frånvaro. Enligt Knoblauch skulle svensken vara borta på obestämd tid framöver.

– Det är en kronisk skada som behöver vila, sade Knoblauch då.

Mattias Janmark missar resten av NHL-säsongen

Nu kommer däremot tråkiga uppgifter gällande den svenske forwarden. David Pagnotta på The Fourth Period rapporterar att Mattias Janmark tvingas till operation till följd av en skadan och därmed kommer att missa resten av säsongen med Edmonton Oilers. Janmark väntas lägga sig under kniven under onsdagen och därefter kommer Oilers veta mer om den exakta tidsplanen för hans rehabilitering.

Edmonton Oilers har inte kommenterat vad det är för typ av skada som Janmark lider av. Detta är Janmarks andra skada under årets säsong 2025/26. Han missade även den första månaden av grundserien på grund av en skada som han drabbades av under försäsongen. Det är oklart ifall det är två olika skador eller om det fortfarande är samma skada som besvärar Mattias Janmark. Under årets säsong har Janmark noterats för 1+7 på 43 NHL-matcher.

Mattias Janmark kom till Edmonton Oilers från Vegas Golden Knights 2022 och han är inne på sin fjärde säsong i klubben. Där har han varit en stabil pjäs som framför allt tar mycket ansvar i det defensiva spelet. Han har varit med och spelat två raka Stanley Cup-finaler med Oilers, men båda har slutat med förlust mot Florida Panthers.

33-åringen är inne på det andra året av det treårskontrakt han skrev på i juli 2024, med en lönetaksträff på 1,45 miljoner dollar. Under sin NHL-karriär har han spelat 680 grundseriematcher och stått för 83 mål och 138 assist, totalt 221 poäng. I slutspelet har han dessutom gjort 37 poäng på 113 matcher. Förutom Edmonton och Vegas har han tidigare även spelat för Dallas Stars och Chicago Blackhawks i NHL.

Source: Mattias Janmark @ Elite Prospects