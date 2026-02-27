Tunga besked för Edmonton Oilers i jakten på topplaceringarna i Pacific Division. Mattias Janmark blir borta på obestämd tid – och enligt tränaren Kris Knoblauch handlar det om en kronisk skada som kräver långvarig vila.

Mattias Janmark.är skadad och borta på obestämd tid. Foto: AP Photo/Matt Slocum

Nedslående besked för ett lag som försöker hålla sig kvar i toppen av Pacific Division.

När Edmonton Oilers huvudtränare Kris Knoblauch mötte medierna in för nattens 8–1-seger mot Los Angeles Kings avslöjade han att lagets svenska forward Mattias Janmark blir borta under en längre tid.

– Det är en kronisk skada som behöver vila, sade Knoblauch.

Knoblauch ville dock inte gå in på exakt vad som besvärar Janmark. Den 33-årige svensken fanns med i laguppställningen i onsdagens match, Oilers första efter OS-uppehållet. I den snöpliga 6–5-förlusten mot Anaheim Ducks noterades Janmark för endast 2.30 minuters istid, där hans sista byte kom sent i den första perioden.

Mattias Janmark borta på obestämd tid

Det är oklart om den nuvarande skadan har någon koppling till den skada han ådrog sig under försäsongen. Janmark missade den första månaden av säsongen med en icke offentliggjord skada och gjorde inte debut säsongen 2025/26 förrän den 10 november.

På 43 matcher har Danderydsfostrade Janmark noterats för ett mål och sju assist, totalt åtta poäng. Han har ett plus/minus-tal på -8 och har i snitt spelat knappt tolv minuter per match.

Janmark är inne på sin fjärde säsong i Oilers och har varit en stabil veteran i lagets defensiva struktur sedan han anslöt. Han har varit med och tagit laget till två raka Stanley Cup-finaler, även om båda slutat med förlust mot Florida Panthers.

Svensken är inne på det andra året av det treårskontrakt han skrev på i juli 2024, med en lönetaksträff på 1,45 miljoner dollar. Under sin NHL-karriär har han spelat 680 grundseriematcher och stått för 83 mål och 138 assist, totalt 221 poäng. I slutspelet har han dessutom gjort 37 poäng på 113 matcher.

Source: Mattias Janmark @ Elite Prospects