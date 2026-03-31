Blir sjätte tonåringen någonsin att göra 100 poäng i NHL

Superlöftet Macklin Celebrini fortsätter att skriva historia. Med sin första 100-poängssäsong redan under sitt andra år i NHL placerar han sig i ett exklusivt sällskap – bland ligans största tonårsstjärnor genom tiderna.

Macklin Celebrini nådde 100-poängssgränsen i natt. Foto: David Gonzales-Imagn Images

Macklin Celebrinis sensationella säsong har blivit ännu mer magisk.

Efter att ha gjort sitt 37:e mål för säsongen och gett San Jose Sharks ledningen med 2–1 mot St. Louis Blues i natt nådde Celebrini för första gången i karriären 100 poäng. Det sker redan under hans andra säsong – vilket gör 19-åringen till den sjätte tonåringen i NHL:s historia att nå tresiffrigt antal poäng.

Målet var hans andra poäng för kvällen, och han skulle senare även noteras för poäng nummer 101 när han gjorde ytterligare ett mål fram till 3–2 i slutminuten av den första perioden.

Sharks vann matchen med 5–4 efter ett sent avgörande av Adam Gaudette i tredje perioden. Alexander Wennberg hade i likhet med Celebrini 2+1 i matchen. Det ger veteransvensken 49 poäng (16+33) på 71 matcher den här säsongen, 31-åringens näst bästa poängtotal i NHL-karriären.

I St. Louis sköt Theo Lindstein sitt första NHL-mål när han gav St. Louis ledningen i matchen. Även Philip Broberg gjorde mål för Blues.

Macklin Celebrini – sjätte tonåringen att göra 100 poäng i NHL

Celebrini är den första tonåringen sedan Sidney Crosby gjorde det för andra gången säsongen 2006/07. Endast fem andra tonåringar har lyckats med bedriften, men både Wayne Gretzky – som var först 1980 – och Crosby har gjort det vid två tillfällen.

Draftad som etta totalt av Sharks 2025 slösade Celebrini ingen tid på att etablera sig som en NHL-stjärna. Under rookiesäsongen noterades han för 25 mål och 63 poäng på 70 matcher, men det stod tidigt klart att han skulle överträffa det den här säsongen.

I februari togs han ut till Kanadas OS-lag och stod där för fem mål och totalt tio poäng, samtidigt som han var med i turneringens MVP-diskussion.

Efter att ha slutat trea i omröstningen om Calder Trophy förra säsongen är han nu på allvar med i racet om Hart Trophy 2025/26. Från och med den 1 juli är Celebrini dessutom kontraktsberättigad – och som en av ligans största stjärnor lär han få en rejäl löneökning från sitt rookiekontrakt.

Fakta: Tonåringar med 100 poäng i NHL