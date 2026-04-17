19-årige Macklin Celebrini skriver historia i San Jose Sharks. I natt slog han ett 19 år gammalt klubbrekord och cementerade sin plats bland ligans största framtidsnamn.

Macklin Celebrini avslutade sin andra NHL-säsong i San Jose Sharks med att sätta nytt klubbrekord i poäng. Foto: Eakin Howard-Imagn Images

En otrolig säsong för en av spelets största unga stjärnor har nu lett till en historisk milstolpe.

Tack vare en trepoängskväll mot Winnipeg Jets i lagets sista match för säsongen 2025/26 under natten slog Macklin Celebrini Joe Thorntons 19 år gamla rekord för flest poäng under en säsong i San Jose Sharks. Med sin 115:e poäng passerade han klubbikonen.

Celebrini inledde matchen med två assist i den första perioden och tangerade därmed Thornton, som är invald i Hall of Fame. Drygt en minut in i den tredje perioden klev 19-åringen fram och gjorde målet som tog honom förbi ”Jumbo Joe” i historieböckerna. Sharks vann matchen med 6–1. William Eklund noterades för ett mål och två assist och avslutar grundserien med 53 poäng (15+38) på 78 matcher. John Klingberg hade också en produktiv natt med tre assist.

Med sin prestation nådde Celebrini totalt 45 mål under säsongen – vilket placerar honom på andra plats i Sharks historia för flest mål under en säsong. Endast Jonathan Cheechoo, som gjorde 56 mål under sin Rocket Richard Trophy-säsong 2005/06, har gjort fler.

Macklin Celebrini slutar fyra i NHL:s poängliga

De två assisten innebar också att Celebrini nådde 70 assist för säsongen, vilket är den fjärde högsta noteringen i klubbens historia. Förutom Thornton är det bara Erik Karlsson som ligger före honom på den listan.

Med sina 115 poäng avslutar Celebrini säsongen som fyra i hela NHL:s poängliga.

Thorntons tidigare rekordnotering på 114 poäng kom säsongen 2006/07, då han också stod för klubbrekordet 92 assist. Då var Celebrini endast tre månader gammal.

Det är dock värt att notera att Thornton faktiskt gjorde en ännu starkare säsong året innan. Säsongen 2005/06 stod han för 125 poäng (29 mål och 96 assist), men eftersom han inledde den säsongen i Boston Bruins och trejdades till San Jose i november, räknas endast hans 92 poäng i Sharks tröja i klubbens rekordböcker. Den säsongen vann Thornton både Art Ross Trophy och Hart Trophy.

Celebrinis sensationella säsong bidrog till att hålla Sharks konkurrenskraftiga i Western Conference, där laget länge var med i kampen om en wild card-plats. Trots att laget missade Stanley Cup-slutspelet för sjunde året i rad, leder Celebrini nu en ung kärna som inger hopp om en ljusare framtid i norra Kalifornien.

På 152 NHL-matcher i Sharks-tröjan står Celebrini nu noterad för 70 mål och 108 assist – totalt 178 poäng.

