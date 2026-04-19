Efter succésäsongen – öppnar för kontraktsförlängning

Tonårsstjärnan Macklin Celebrini har redan skrivit in sig i historieböckerna hos San Jose Sharks. Nu öppnar han för en kontraktsförlängning – redan i sommar.

Det tog bara två NHL-säsonger för Macklin Celebrini att göra avtryck som få andra. Med 115 poäng sprängde han klubbrekordet i San Jose Sharks – tidigare hållet av Joe Thornton – och placerade sig samtidigt i ett exklusivt historiskt sällskap bland tonåringar.

Nu riktas blickarna mot nästa steg. Redan den 1 juli kan Celebrini skriva på en kontraktsförlängning, och signalerna är tydliga.

– Jag är öppen för alla möjligheter. Jag vill vara här och jag älskar organisationen, säger han enligt AP.

General managern Mike Grier bekräftar att klubben gärna ser en långsiktig lösning, även om någon brådska inte finns.

Macklin Celebrini sökte råd hos Connor Bedard

Samtidigt gör det nya kollektivavtalet situationen mer intressant. Detta är sista sommaren då ett NHL-lag kan skriva ett åttaårskontrakt med sin egen spelare – från och med hösten gäller max sju år.

Celebrinis säsong var historisk. Bara Wayne Gretzky och Sidney Crosby har producerat fler poäng som tonåringar i NHL. Trots det missade Sharks slutspel för sjunde året i rad.

Under säsongen växte också hajpen kring supertalangen. MVP-ramsor ekade i SAP Center och han nämns redan i samma andetag som ligans största namn – som Connor McDavid, Nathan MacKinnon och Nikita Kucherov.

Själv håller han fötterna på jorden – och söker råd hos jämnåriga.

– Jag har pratat lite med Connor Bedard om hans situation i Chicago Blackhawks. Alla fall är olika, säger Celebrini.

Oavsett när ett nytt kontrakt skrivs står en sak klar: Sharks har hittat sin framtidsstjärna – och vill bygga allt kring honom.

