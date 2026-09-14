Lucas Pettersson och Viggo Björck visade båda upp sig under helgen.

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Lucas Pettersson, Tinus Luc Koblar, Eskild Bakke Olsen, Ivar Stenberg - och Viggo Björck.

Det är några av profilerna som levererade i rookieturneringarna som spelades runtom i Nordamerika under helgen. Om vi börjar med Pettersson klev han fram med både mål och assist för Anaheim Ducks och visade inte minst upp sin fina spelförståelse.

Han fick även visa upp sitt skott när han direktsköt in ett mål mot Los Angeles Kings.

Luc Koblar gjorde sitt yttersta för att visa Toronto Maple Leafs att han är redo att konkurrera om en plats i NHL när han stod för fyra assist under söndagen. Det i en match där hans lag ställdes mot Toronto Maple Leafs med bland annat Viggo Björck i laget.

Viggo Björck hyllas stort av lagkamraten

Det svenska underbarnet klev också fram med en elegant assist mellan benen till lagkamraten Davis Burnside.

– Man ser alla höjdpunkter och man kan knappt bärga sig för att få spela med honom. Han är otrolig. Jag tror aldrig att jag har spelat med en sådan spelare förut. Han skapar chanser, är samlad och det är fantastiskt roligt att ha honom i avbytarbåset. Han är grym, säger Burnside till Jamie Thomas TV.

Även Stenberg gjorde sina första mål för Sharks när han spelade en match under lördagen.

En annan svenskbekanting som imponerade var Eskild Bakke Olsen som gjorde mål både under lördagen och söndagen. Under söndagen klev han även fram med en viktig kvittering i slutskedet av matchen.

Senare under veckan kommer nu NHL-lagen att påbörja sina riktiga camper där alla storstjärnor kommer att vara med. Redan under helgen börjar sedan träningsmatcherna - och därmed även den stora jakten på en tröja till NHL-premiären.