Connor Zary placeras på waivers av Calgary Flames.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

I NHL-draften 2020 valdes Connor Zary av Calgary Flames som 24:e spelare sedan han haft en dominant säsong för Kamloops Blazers i WHL med 38 mål och 86 poäng på 57 matcher. Zary inledde sedan direkt i AHL och spelade JVM 2021 där han tog silver med Kanada.

Efter ett par år i farmarligan tog Connor Zary sedan en ordinarie NHL-plats i Calgary Flames från och med säsongen 2023/24. Där visade han framfötterna direkt som rookie med 34 poäng på 63 matcher och han följde sedan upp det med 27 poäng på 54 matcher säsongen 2024/25.

2025 skrev sedan Connor Zary på ett treårskontrakt med Calgary Flames med en årslön på 3,75 miljoner dollar per säsong vilket motsvarar cirka 37,9 miljoner kronor per säsong. Avtalet är totalt värt cirka 113,8 miljoner kronor och gäller fram till 2028.

Connor Zary placeras på waivers av Calgary Flames

Zarys produktion avtog dock under fjolåret med blott 25 poäng på 74 matcher. Under sommaren försökte Flames se om de kunde trejda bort Zary men han blev kvar i klubben till årets säsong. Calgary har sedan fått en mardrömsstart på säsongen med tre raka förluster och 3-16 i målskillnad på tre matcher så här långt. Zary har då även varit petad i en match och endast spelat i de två 1-6-förlusterna mot Seattle Kraken.

Nu meddelar Calgary Flames att Connor Zary placeras på waivers i syfte att bli nedskickad till AHL. Det innebär att alla 31 övriga NHL-lag har 24 timmar på sig att göra anspråk på att ta över forwardens kontrakt. Om ingen plockar upp Zary kommer han dock i stället att omplaceras till farmarlaget Calgary Wranglers.

Under sin karriär har Connor Zary gjort 87 poäng på 193 NHL-matcher samt 100 poäng på 140 AHL-matcher.