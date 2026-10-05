Jesper Boqvist kliver in i New Jersey Devils lag.

Foto: Matt Krohn/AP Photo/Alamy

I somras trejdades Jesper Boqvist tillbaka till New Jersey Devils i utbyte mot svenska stjärnmålvakten Jacob Markström.

Boqvist har dock fått vänta på sin första match tillbaka i Devilströjan. 27-åringen har varit utanför laget i New Jerseys två första matcher för säsongen som slutat i en vinst och en förlust.

Nu kommer dock Boqvist att få chansen och kommer tillbaka in i laguppställningen igen. Under måndagens träning spelade Boqvist i fjärdekedjan tillsammans med Cody Glass och Amadeus Lombardi. Där tar han Stefan Noesens plats som utgår ur truppen.

– Vi vill ge Noesen några matcher för att återhämta sig och komma igång igen efter skadan. Det är ett bra tillfälle att byta. Vi hade planerat att låta "Boqy" spela nu. Det är ingen ändring som görs i respons på något, sedan är det klart att jag vill se att den kedjan spelar bättre, säger tränaren Sheldon Keefe om förändringen.

Jesper Boqvist får göra säsongsdebut i New Jersey Devils

Jesper Boqvist draftades av New Jersey Devils i andra rundan 2017 och spelade sedan 189 matcher i NHL för Devils innan han lämnade för spel i Boston Bruins 2023. Efter en säsong i Boston flyttade Boqvist sedan vidare till Florida Panthers där han var med och vann Stanley Cup 2025.

Nu, över tre år sedan han lämnade New Jersey, kommer Jesper Boqvist att göra sin andra "Devils-debut" i matchen mot Utah Mammoth som spelas natten till onsdag svensk tid.

– Jag är väldigt taggad. Om jag får chansen i morgon kommer jag att vara redo. Det kommer säkert vara lite fjärilar i magen men jag hoppas få utnyttja det som positiv energi. Det har varit väldigt kul att spela här med dessa killarna igen, säger Boqvist via klubbens hemsida.

Under sin NHL-karriär har Jesper Boqvist noterats för 105 poäng på 387 matcher.

– Jag gillar "Boqy" och tycker att han hade ett bra träningsläger. Jag har bara sagt till honom att ha tålamod och det har han haft. Han har bara fortsatt jobba hårt och haft en otrolig attityd. Han förtjänar den här chansen att få spela. Jag tror att han kan hjälpa oss. Han är snabb men har också skicklighet. Han kan transportera pucken och skapa chanser. Han kan hjälpa till att komma in och driva i den kedjan, säger Sheldon Keefe.