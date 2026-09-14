Tinus Luc Koblar i Toronto.

Foto: Steven Ellis / The Nation Network.

Rookieturneringarna i NHL är avslutade och i veckan kommer camperna dra igång på allvar. Under helgen har nu de unga talangerna fått visa upp sig för sina klubbar. Några för första gången.

En som fick en fullträff i nattens match var Tinus Luc Koblar. Röglecentern klev fram med hela fyra assist mot Winnipeg Jets. Norrmannen väntas fortfarande spela i SHL den kommande säsongen.

Samtidigt finns risken att han är förlorad redan innan sin debut för skåningarna. 19-åringen slog förra säsongen igenom i Leksands IF. Han imponerade även stort i Hockey-VMoch Rögle BK hoppas att han kan vara en toppcenter för dem den kommande säsongen. Däremot är Leafs imponerade av den unga centern och vill känna på honom redan den här hösten. Inte minst ska han vara en personlig favorit hos Mats Sundin.

Tinus Luc Koblar hade show för Toronto

I sin andra match för Toronto visade Tinus Luc Koblar verkligen upp sitt register. I 6-4-segern mot Viggo Björcks Winnipeg blev det alltså hela fyra assist. Det återstår nu att se om han fortsätter att imponera även på den riktiga campen.

Maple Leafs draftade honom som spelare nummer 64 för ett år sedan. Under den här sommaren skrev han sedan på sitt rookiekontrakt med klubben.