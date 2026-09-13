Stenbergs succédebut - tvåmålskytt direkt

Ivar Stenberg slog till mål sina första mål i San José. Foto: X/skärmdump / Bildbyrån

Ivar Stenberg draftades som nummer två i NHL-draften i juni, och spås en lysande framtid i ligan. I fredags inledde han sin NHL-resa med karriärens första match för sitt nya lag.

Det blev en flygande start för San Jose Sharks nya stjärnskott. När Stenberg inatt fick dra på sig tröja nummer 41 för sitt nya lag slog Ivar Stenberg till med sina två första mål.

Dubbla mål för Ivar Stenberg

Sharks körde nämligen över Kings med hela 8-1. Det skulle dock dröja till den tredje perioden innan första målet kom för den svenske supertalangen. Stenberg stod placerad framför mål och träffades av ett skott från blå, som styrdes in fram till 6-1.

Stenbergs andra mål var desto snyggare. I ett flygande anfall kunde kedjekamraten Igor Tjernysjov, med en passning bakom ryggen, spela fram Stenberg som kunde raka in 7-1 i mer eller mindre öppen kasse.

Stenberg spelade tillsammans med två andra stora talanger i Sharks, Michael Missa och Igor Tjernysjov.

Rookieturneringen spelas i San José med matcher mot Los Angeles Kings , Anaheim Ducks , Colorado Avalanche , Vegas Golden Knights och Utah Mammoth . På torsdag börjar sedan Sharks riktiga camp.

Se Stenbergs endra mål nedan.