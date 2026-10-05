Stor genomgång: Klubbarna som är störst på sociala medier

För att genomföra denna här ”mini-undersökningen” analyserades följarantalet på fyra av de största sociala medieplattformarna i Sverige: Instagram, Facebook, TikTok och X (tidigare känt som Twitter) vilket sedan slås ihop till en totalsumma med antal följare per klubb.
Antalet följare är per den 5 oktober 2026.
SHL:
LÄS VIDARE MED PLUS
Månadsvis
79 kr/mån
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Ingen bindningstid
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Årsvis
659 kr/år
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.