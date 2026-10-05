Stor genomgång: Klubbarna som är störst på sociala medier
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Stor genomgång: Klubbarna som är störst på sociala medier

Publicerad 05 oktober 2026 19:30
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Hockeyklubbarna i Sverige gör vad de kan för att synas på sociala medier och locka nya följare till supporterskaran. Men vilka lyckas egentligen bäst?
Här följer en genomgång av lagen i SHL och HockeyAllsvenskan för att se vilka som har störst följarskara.

  • Överlägsen etta.
  • De är störst i Skåne.
  • Skilda världar mellan allsvenska lagen.
  • Överraskningen: Nykomlingen inte sist

För att genomföra denna här ”mini-undersökningen” analyserades följarantalet på fyra av de största sociala medieplattformarna i Sverige: Instagram, Facebook, TikTok och X (tidigare känt som Twitter) vilket sedan slås ihop till en totalsumma med antal följare per klubb.

Antalet följare är per den 5 oktober 2026.

Instagram

SHL:

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