Logan Stankoven fortsätter att vara Stanley Cup-slutspelets hetaste målskytt. Med mål i fem raka matcher har Carolina Hurricanes-forwarden skjutit sitt lag till en drömstart i andra rundan – och etablerat sig som en av slutspelets stora sensationer.

– Sedan OS-uppehållet har det vänt – nu går puckarna in, säger forwarden till NHL.com efter 3–0-segern mot Philadelphia Flyers.

Logan Stankoven vräker in mål i Stanley Cup-slutspelet. Foto: James Guillory-Imagn Images

Det är svårt att prata om Logan Stankoven just nu utan att använda ord som “glödhet” eller “ostoppbar”. När Carolina Hurricanes besegrade Philadelphia Flyers med 3–0 i den första matchen av andra rundan i Stanley Cup-slutspelet var det återigen Stankoven som stod i centrum.

Den 23-årige forwarden gjorde två mål – och förlängde därmed sin svit till mål i fem raka slutspelsmatcher. Totalt står han nu på sex mål i årets slutspel, och har gjort mål i samtliga Carolinas matcher så här långt. Det är en finfin utdelning, särskilt för en spelare som fortfarande är i början av sin NHL-karriär.

– Jag tycker att det handlar om hur många chanser jag har haft under säsongen att göra mål, säger Logan Stankoven till NHL.com.

– Mina kedjekamrater har spelat fram mig, jag har träffat stolparna och målvakterna har gjort bra räddningar. Jag känner att det har vänt sedan OS-uppehållet, att puckarna har börjat gå in. Som spelare har jag lärt mig vilka ytor på isen jag ska hitta för att få iväg skott. Med tiden förändras saker, och jag har kunnat utvecklas som spelare.

Ny nolla för Frederik Andersen

Matchen i sig blev en komfortabel resa för Hurricanes. Frederik Andersen stoppade 19 skott och höll nollan. Det var danskens andra nolla i slutspelet. Jackson Blake, som bildar kedja med Stankoven och Taylor Hall, bidrog med ett mål och en assist.

Men det är Stankoven, som kom till Carolina från Dallas i Mikko Rantanen-trejden förra säsongen, som stjäl rubrikerna. Hans första mål kom redan efter 1.31 i första perioden, när han styrde in ett skott från blålinjen. Det andra, som fastställde slutresultatet till 3–0, visade återigen hans känsla för rätt position – ett direktskott från nära håll efter ett snabbt anfall.

Philadelphia hade svårt att hänga med i tempot, något som tränaren Rick Tocchet också erkände efteråt. Samtidigt fortsätter Hurricanes att imponera – inte minst i boxplay, där laget bara släppt in ett mål på 25 försök i slutspelet.

– Vi var inte tillräckligt snabba för deras tempo, säger Tocchet.

– Vår reaktion var lite för långsam. Det här är en bra väckarklocka för hur några av våra spelare kommer att behöva spela.

– Jag vet inte om vi var mentalt förberedda för att spela i kväll. Det var mycket upphetsning. Jag vet inte om vi kom ner på jorden tillräckligt snabbt inför den här matchen. Och det är vad som händer – benen finns inte där. Vi lyckades helt enkelt inte skapa någonting.

Ingen av Philadelphias tre svenskar kom till spel i matchen. Emil Andrae och Carl Grundström satt på läktaren medan Samuel Ersson backade upp Dan Vladar från båset.

