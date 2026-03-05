Ryktena kring St. Louis Blues-stjärnan Robert Thomas fortsätter att snurra inför NHL:s trade deadline. Enligt uppgifter kräver Blues ett paket motsvarande värdet av nästan fyra förstaval i draften – och flera lag kan potentiellt möta det priset. Anthony Di Marco ger tre exempel på klubbar som har vad Blues söker.

Robert Thomas är en eftertraktad spelare – men det kommer att krävas ett enormt utbyte för att St. Louis Blues ska släppa honom. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska

Jakten på St. Louis Blues-centern Robert Thomas är fortfarande i full gång – och det låter inte som att general manager Doug Armstrong tänker sänka sitt utgångspris.

Enligt rapporter, och uppgifter från lag som varit i kontakt med Blues, ligger prislappen fortsatt på ett paket med fyra tillgångar motsvarande värdet av nära fyra förstaval i draften. Med fem år kvar på sitt kontrakt, värt drygt 8,1 miljoner dollar per säsong, gör Thomas avtal honom dessutom ännu mer värdefull.

Ett rykte kring Buffalo Sabres har exempelvis nämnt ett paket bestående av ett förstaval samt Konsta Helenius, Owen Power och Jack Quinn.

Här är tre tänkbara paket som tre olika lag skulle kunna sätta ihop för att försöka värva Thomas. Samtidigt bör man komma ihåg att Blues inte måste trejda honom – och att det inte finns många likvärdiga spelare tillgängliga på marknaden. Därför krävs det mycket starka bud.

Boston Bruins

Möjligt paket: Förstaval, James Hagens, Matthew Poitras och Mason Lohrei

Boston Bruins har under de senaste veckorna haft diskussioner med Blues om flera spelare – däribland Thomas.

En chef från ett Eastern Conference-lag som också haft samtal med Armstrong uppger att:

”Varje affär med Bruins måste börja med Hagens baserat på vad Blues kräver.”

Det är oklart om Boston verkligen vill släppa sitt lokala toppnamn, men för Blues skulle en nästan NHL-redo toppcenter vara mycket attraktiv.

Bruins sitter dessutom på fyra förstaval under de två kommande draftarna, så att offra ett av dem skulle inte vara ett enormt avbräck. Det är heller ingen hemlighet att klubben är öppen för att trejda Matthew Poitras, medan Mason Lohreis namn cirkulerat i rykten under en längre tid.

En sådan affär skulle ge Blues flera framtidsbitar samtidigt som organisationen bygger för framtiden.

Boston behöver inte nödvändigtvis värva en spelare som Thomas, eftersom Hagens sannolikt kommer ta steget till proffshockey inom kort. Men om GM Don Sweeney vill förstärka laget direkt har han definitivt resurserna att göra det.

Montreal Canadiens

Möjligt paket: Förstaval, Owen Beck, Michael Hage och David Reinbacher

Montreal Canadiens skulle potentiellt kunna överträffa alla konkurrenter i jakten på Thomas.

Redan kombinationen Hage och Reinbacher gör paketet mycket attraktivt – kanske mer än vad något annat lag realistiskt kan erbjuda.

Dessutom skulle Thomas kunna passa perfekt i Canadiens lagbygge. En centerduo med Nick Suzuki och Thomas skulle kunna bli lika stark som Boston Bruins klassiska uppställning med Patrice Bergeron och David Krejci under 2010-talet.

Samtidigt skulle en trade där Michael Hage ingår vara kontroversiell i Montreal. Med 45 poäng på 34 matcher i NCAA den här säsongen räknas han till en av hockeyns mest lovande talanger just nu.

Reinbacher däremot har varit ett mer omdiskuterat namn sedan GM Kent Hughes valde honom före Matvej Mitjkov i draften 2023. Därför skulle en trade med honom kanske inte slå lika hårt mot fansen.

Dessutom är Canadiens topp fyra på backsidan redan kontrakterad i fyra år framåt, vilket kan göra det svårt för Reinbacher att slå sig in i laget.

Philadelphia Flyers

Möjligt paket: Förstaval, Bobby Brink, Porter Martone och Oliver Bonk

Philadelphia Flyers är ett av lagen som kanske mest desperat behöver en toppcenter.

Precis som när klubben tidigare visade intresse för Quinn Hughes skulle varje affär om en spelare av högsta klass behöva börja med antingen Porter Martone eller Matvej Mitjkov.

Efter GM Danny Brieres uttalanden för ungefär en månad sedan, där han tonade ned rykten om att Mitjkov skulle kunna trejdas, framstår Martone som det mest logiska namnet i ett sådant paket.

Bobby Brink är redan en etablerad ytter i en mitten-sex-roll och behöver nytt kontrakt efter säsongen. Han skulle kunna gå direkt in i Blues laguppställning.

Oliver Bonk valdes i första rundan för tre år sedan och tog klivet till proffshockey den här säsongen. Han ligger en bit bort från NHL-spel men ses som ett viktigt framtidsnamn – särskilt om Blues i slutändan skulle trejda Colton Parayko.