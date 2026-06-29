Lista: Här är alla svenska talanger på NHL-camperna

Nydraftade svenska talanger som Malte Gustafsson, Ivar Stenberg, Elton Hermansson och Viggo Björck kommer att få chansen att bekanta sig med sina NHL-klubbar den här veckan. Foto: Bildbyrån & Alamy (montage)

Helgens efterlängtade NHL-draft blev en svensk framgång med hela sju svenskar i första rundan och totalt 24 svenskar valda över de sju rundorna.

För många av de draftade spelarna väntar nu en första bekantskap med klubbarna som tingat dem. Den här veckan håller nämligen en stor majoritet av NHL-klubbarna sina årliga development camps.

Där kommer en hel del svenska talanger att medverka, både sådana som är draftade av klubbarna och inbjudna som free agents.

Här har Hockeysverige.se skapat en lista med de svenskar som bekräftats vara klara för respektive NHL-klubbs camp.

Många klubbar har presenterat sina trupper inför veckans camper, men vissa har ännu inte gått ut med vilka spelare de har bjudit in. Vi kommer att uppdatera listan så fort nya bekräftelser kommer ut via lagens egna kanaler.