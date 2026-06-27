Här är alla svenskar som valdes i NHL-draften 2026

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)
Fredagen blev historisk i svensk hockey med sju stycken valda topp 32. Ett tangerat rekord från 2009 då det också gick sju blågula spelare första dagen.
Under lördagen var det inte samma tempo på svenskarna, men det var fortfarande ett helt gäng till som blev draftade.
Totalt landade vi in på 24 stycken svenska spelare som blev draftade. En bit från rekordet på 32. Vi kan därmed konstatera att den svenska draftklassen 2026 var spetsig - men kanske inte lika bred.
Alla svenskar som valdes i NHL-draften 2026
Runda ett:
2. Ivar Stenberg , fw - San José Sharks
8. Viggo Björck , c - Winnipeg Jets
12. Alexander Command, c - New Jersey Devils
13. Malte Gustafsson, b - New York Islanders
19. Elton Hermansson, fw - Los Angeles Kings
25. Jonas Lagerberg Hoen, fw - Ottawa Senators
28. Marcus Nordmark, fw - Anaheim Ducks
Runda två:
51. William Håkansson, b - Carolina Hurricanes
61. Wiggo Sörensson, c - Carolina Hurricanes
Runda tre:
76. Måns Gudmundsson, b - Toronto Maple Leafs
83. Adam Andersson, c - Minnesota Wild
84. Malcom Gästrin, fw - Edmonton Oilers
87. Oscar Holmertz, c - Ottawa Senators
88. Nils Bartholdsson, fw - Boston Bruins
Runda fyra:
115. Carl Axelsson, mv - Seattle Kraken
122. Oscar Olsson, fw - Boston Bruins
128, Axel Elofsson, b - Colorado Avalanche
Runda fem:
130. Theodor Knights, b - Utah Mammoth
134. Morgan Anderberg, c - Tampa Bay Lightning
138. Philip Hemmyr, c - Nashville Predators
Runda sex:
166. Ola Palme , b - Seattle Kraken
184: Samuel Eriksson, b - Vancouver Canucks
Runda sju:
200. William Sörbrand, fw - Chicago Blackhawks
218. Max Vilén, b - Tampa Bay Lightning