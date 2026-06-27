Här är alla svenskar som valdes i NHL-draften 2026

NHL-draften 2026 är till ända.

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BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fredagen blev historisk i svensk hockey med sju stycken valda topp 32. Ett tangerat rekord från 2009 då det också gick sju blågula spelare första dagen.

Under lördagen var det inte samma tempo på svenskarna, men det var fortfarande ett helt gäng till som blev draftade.

Totalt landade vi in på 24 stycken svenska spelare som blev draftade. En bit från rekordet på 32. Vi kan därmed konstatera att den svenska draftklassen 2026 var spetsig - men kanske inte lika bred.

Alla svenskar som valdes i NHL-draften 2026

Runda ett:

2. Ivar Stenberg , fw - San José Sharks

8. Viggo Björck , c - Winnipeg Jets

12. Alexander Command, c - New Jersey Devils

13. Malte Gustafsson, b - New York Islanders

19. Elton Hermansson, fw - Los Angeles Kings

25. Jonas Lagerberg Hoen, fw - Ottawa Senators

28. Marcus Nordmark, fw - Anaheim Ducks

Runda två:

51. William Håkansson, b - Carolina Hurricanes

61. Wiggo Sörensson, c - Carolina Hurricanes

Runda tre:

76. Måns Gudmundsson, b - Toronto Maple Leafs

83. Adam Andersson, c - Minnesota Wild

84. Malcom Gästrin, fw - Edmonton Oilers

87. Oscar Holmertz, c - Ottawa Senators

88. Nils Bartholdsson, fw - Boston Bruins

Runda fyra:

115. Carl Axelsson, mv - Seattle Kraken

122. Oscar Olsson, fw - Boston Bruins

128, Axel Elofsson, b - Colorado Avalanche

Runda fem:

130. Theodor Knights, b - Utah Mammoth

134. Morgan Anderberg, c - Tampa Bay Lightning

138. Philip Hemmyr, c - Nashville Predators

Runda sex:

166. Ola Palme , b - Seattle Kraken

184: Samuel Eriksson, b - Vancouver Canucks

Runda sju:

200. William Sörbrand, fw - Chicago Blackhawks

218. Max Vilén, b - Tampa Bay Lightning