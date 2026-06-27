Svensk jättesuccé - tangerar rekordet

Viggo Björck var en av sju svenska spelare som valdes i årets NHL-draft.

Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images / USA Today Sports

Ivar Stenberg till San José Sharks som nummer två.

Viggo Björck till Winnipeg Jets som nummer åtta.

Alexander Command till New Jersey Devils som nummer tolv.

Malte Gustafsson till New York Islanders som nummer 13.

Elton Hermansson till Los Angeles Kings som nummer 19.

Jonas Lagerberg Hoen till Ottawa Senators som nummer 25.

Marcus Nordmark till Anaheim Ducks som nummer 28.

Det blev en svensk dundersuccé i årets NHL-draft. Hela sju stycken valdes, fler spelare än vad USA hade representerade. Den enda nationen som toppade Sverige det här året var Kanada med elva spelare. Finland hade för jämförelse tre stycken.

Sju spelare draftade i första rundan är också ett tangerat rekord för Sverige. Det sattes 2009 då det också var sju spelare som valdes under fredagen.

Historisk natt i svensk hockey

Det här är därmed en historisk natt för svensk hockey

Noterbart är också att fyra av spelarna var med och vann U18-VM-guld för en och en halv månad sedan samtidigt som både Stenberg och Björck vann JVM-guldet. Den stora skrällen får vi säga var Jonas Lagerberg Hoen som knappt spelat i landslaget under sina juniorår.

Men Ottawa valde att chansa på leksingens otroliga målförmåga.