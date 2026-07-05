LISTA: De tjänar bäst i NHL nästa säsong

När Philadelphia Flyers lade ett så kallat Offer Sheet på Anaheim Ducks Leo Carlsson i fredags, och Carlsson valde att skriva på erbjudandet, ritades kartan om för vad som är "okej" att göra i NHL.

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