LISTA: De tjänar bäst i NHL nästa säsong

När Philadelphia Flyers lade ett så kallat Offer Sheet på Anaheim Ducks Leo Carlsson i fredags, och Carlsson valde att skriva på erbjudandet, ritades kartan om för vad som är "okej" att göra i NHL.
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