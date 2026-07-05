LISTA: De tjänar bäst i NHL nästa säsong
NHL

LISTA: De tjänar bäst i NHL nästa säsong

Publicerad 05 juli 2026 15:15
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Leo Carlsson blir av allt att döma NHL:s bäst betalda spelare nästa säsong. Här listar vi samtliga 26 spelare som tjänar tio miljoner dollar eller mer.

  • Budet som ritar om NHL-kartan
  • Listan som Erik Karlsson toppar.
  • Där är Leo Carlsson inte ens etta bland svenskarna.
  • Superstjärnorna som kan slå sig in.
  • Sex (!) svenskar med på topplistan.

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När Philadelphia Flyers lade ett så kallat Offer Sheet på Anaheim Ducks Leo Carlsson i fredags, och Carlsson valde att skriva på erbjudandet, ritades kartan om för vad som är "okej" att göra i NHL.

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