LISTA: ALLA svenskar som gått i förstarundan

Förra året valdes tre svenskar i förstarundan.
Anton Frondell gick som trea till Chicago Blackhawks, Victor Eklund som nummer 16 till New York Islanders och Sascha Boumedienne valdes som spelare nummer 28 av Winnipeg Jets. Det gör att vi totalt har 96 valda svenskar i förstarundan genom åren, och har goda chanser att nå tresiffrigt i år. Fyra till fem svenskar tippas nämligen gå i förstarundan i år.
Totalt har två svenskar gått som nummer ett, åtta stycken har gått topp-tre, 14 har gått topp-fem och 31 stycken har ropats upp bland de tio första. 16 av dem valdes under ett otroligt framgångsrik 2010-tal för svensk hockey.
Frölunda den mest framgångsrika klubben
När Lucas Raymond valdes år 2021 gick Frölunda HC förbi MoDo Hockey och blev den svenska klubb som haft flest förstarundeval. De drygade sen ut ledningen när Simon Edvinsson tingades 2022, och därefter har skillnaden blivit än mer påtaglig då både Otto Stenberg och David Edstrom gått i förstarundan. I år kommer dessutom Ivar Stenberg väljas tidigt. Frölunda är totalt uppe på 14 förstarundeval - MoDo står kvar och stampar på tio. I år kan dock Elton Hermansson väljas mot slutet av förstarundan. Sex av Modos tio förstarundor har gått topp-åtta.
Djurgården på väg att ta över
Samtidigt börjar nu också Djurgårdens IF Hockey få allt fler talanger som väljs i förstarundan. Faktum är att de blåst förbi MoDo och är hack i häl på Frölunda efter några starka år på slutet. Anton Frondell blev ifjol den 13:e Djurgårdsspelaren att väljas i förstarundan. I år väntas Viggo Björck bli nummer 14 i den skaran.
96 svenskar har valts i förstarundan och 95 av dem är utespelare. För tre år sedan valdes för första gången en målvakt från Sverige i förstarundan: Jesper Wallstedt.
LISTA: Svenskarna som draftats i förstarundan
01 Mats Sundin, Québec (Nacka), 1989
01 Rasmus Dahlin, Buffalo (Frölunda), 2018
02 Daniel Sedin, Vancouver (MoDo), 1999
02 Victor Hedman, Tampa Bay (MoDo), 2010
02 Gabriel Landeskog, Colorado (Kitchener Rangers), 2011
02 Leo Carlsson, Anaheim (Örebro), 2023
03 Henrik Sedin, Vancouver (MoDo), 1999
03 Anton Frondell, Chicago (Djurgården), 2025
04 Nicklas Bäckström, Washington (Brynäs), 2006
04 Adam Larsson, New Jersey (Skellefteå), 2011
04 Lucas Raymond, Detroit (Frölunda), 2020
05 Björn Johansson, California (Örebro), 1976
05 Elias Lindholm, Carolina (Brynäs), 2013
05 Elias Pettersson, Vancouver (Timrå) 2017
06 Peter Forsberg, Philadelphia (MoDo), 1991
06 Oliver Ekman Larsson, Phoenix (Leksand), 2010
06 Mika Zibanejad, Ottawa (Djurgården), 2011
06 Hampus Lindholm, Anaheim (Rögle), 2012
06 Simon Edvinsson, Detroit (Frölunda) 2021
07 Ulf Dahlén, New York Rangers (Östersund), 1985
07 Lars Jonsson, Boston (Leksand), 2000
07 Lias Andersson, New York Rangers (HV71), 2017
07 Alexander Holtz, New Jersey (Djurgården) 2020
07 William Eklund, San Jose (Djurgården) 2021
08 Niklas Sundström, New York Rangers (Modo), 1993
08 William Nylander, Toronto (MoDo), 2014
08 Alexander Nylander, Buffalo (Mississauga) 2016
08 Adam Boqvist, Chicago (Brynäs) 2018
08 Philip Broberg, Edmonton (Skellefteå/AIK) 2019
10 Magnus Pääjärvi, Edmonton (Timrå), 2010
10 Jonas Brodin, Minnesota (Färjestad), 2011
11 Fredrik Sjöström, Phoenix (Frölunda), 2001
11 Filip Forsberg, Washington (Leksand), 2012
11 Victor Söderström, Arizona (Brynäs) 2019
11 Tom Willander, Vancouver (Rögle)
12 Kenny Jönsson, Toronto (Rögle), 1993
13 Mattias Öhlund, Vancouver (Piteå), 1994
14 Calle Johansson, Buffalo (Frölunda), 1985
14 Alexander Wennberg, Columbus (Djurgården), 2013
14 Isak Rosén, Buffalo (Leksand) 2021
15 Mats Lindgren, Winnipeg (Skellefteå), 1993
15 Robert Nilsson, New York Islanders (Leksand), 2003
15 Erik Karlsson, Ottawa (Frölunda), 2008
15 Erik Brännström, Vegas, (HV71), 2017
15 Jonathan Lekkerimäki, Vancouver (Djurgården), 2022
16 Markus Näslund, Pittsburgh (MoDo), 1991
16 Noah Östlund, Buffalo (Djurgården), 2022
16 Victor Eklund, New York Islanders (2025)
17 David Rundblad, St. Louis (Skellefteå), 2010
17 Timothy Liljegren, Toronto (Rögle), 2017
17 Axel Sandin-Pellikka, Detroit (Skellefteå), 2023
18 Mikael Andersson, Buffalo (Frölunda), 1984
18 Jesper Mattsson, Calgary (Malmö), 1993
18 Michael Holmqvist, Anaheim (Djurgården), 1997
18 Jens Karlsson, Los Angeles (Frölunda), 2001
19 Jan Ingman, Montréal (Färjestad), 1981
19 Niklas Sundblad, Calgary (AIK), 1991
19 Oscar Klefbom, Edmonton (Färjestad), 2011
19 Liam Öhgren, Minnesota (Djurgården) 2022
20 Marcus NIlson, Florida (Djurgården), 1996
20 Jacob Josefson, New Jersey (Djurgården), 2010
20 Joel Eriksson Ek, Minnesota (Färjestad), 2015
20 Jesper Wallstedt, Minnesota (Luleå 2021)
21 Anton Gustafsson, Washington (Frölunda), 2008
21 Fabian Lysell, Boston (Luleå) 2021
22 Anders Eriksson, Detroit (MoDo), 1993
22 Tobias Björnfot, Los Angeles (Djurgården) 2019
23 Niclas Bergfors, New Jersey (Södertälje), 2005
23 Tim Erixon, Calgary (Skellefteå), 2010
23 André Burakovsky, Washington (Malmö), 2013
23 Isac Lundeström, Anaheim (Luleå), 2018
23 Simon Holmström, New York Islanders (HV71) 2019
24 Christian Bäckman, St. Louis (Frölunda), 1998
24 Alexander Steen, Toronto (Frölunda), 2002
24 Dennis Persson, Buffalo (Västerås), 2006
24 Mikael Backlund, Calgary (Västerås), 2007
24 Mattias Tedenby, New Jersey (HV71), 2008
24 Marcus Johansson, Washington (Färjestad), 2010
25 Patrik Berglund, St. Louis (Västerås), 2006
25 Filip Johansson, Minnesota (Leksand), 2018
25 Otto Stenberg, St. Louis (Frölunda), 2023
26 Stefan Bergqvist, Pittsburgh (Leksand), 1993
27 Martin Samuelsson, Boston (ModD), 2000
27 Jacob Larsson, Anaheim (Frölunda), 2015
27 Filip Bystedt, San Jose (Linköping) 2022
28 Jonas Johansson, Colorado (HV71), 2002
28 Nils Lundkvist, New York Rangers (Luleå), 2018
28 Sascha Boumedienne, Winnipeg Jets (Boston University) 2025
28 Oskar Olausson, Colorado (HV71) 2021
29 Niklas Kronwall, Detroit (Djurgården), 2000
29 Adrian Kempe, Los Angeles (MoDo), 2014
29 Gabriel Carlsson, Columbus (Linköping), 2015
29 Rasmus Sandin, Toronto (Sault Ste. Marie), 2018
29 Theo Lindstein, St. Louis (Brynäs), 2023
30 Rickard Rakell, Anaheim (Plymouth), 2011
32 David Edstrom, Vegas (Frölunda), 2023