LISTA: ALLA svenskar som gått i förstarundan

Rasmus Dahlin, Leo Carlsson och Anton Frondell - tre av åtta svenskar som valts topp-tre i draften. Foto: Bildbyrån.

Förra året valdes tre svenskar i förstarundan.

Anton Frondell gick som trea till Chicago Blackhawks, Victor Eklund som nummer 16 till New York Islanders och Sascha Boumedienne valdes som spelare nummer 28 av Winnipeg Jets. Det gör att vi totalt har 96 valda svenskar i förstarundan genom åren, och har goda chanser att nå tresiffrigt i år. Fyra till fem svenskar tippas nämligen gå i förstarundan i år.

Totalt har två svenskar gått som nummer ett, åtta stycken har gått topp-tre, 14 har gått topp-fem och 31 stycken har ropats upp bland de tio första. 16 av dem valdes under ett otroligt framgångsrik 2010-tal för svensk hockey.

Frölunda den mest framgångsrika klubben

När Lucas Raymond valdes år 2021 gick Frölunda HC förbi MoDo Hockey och blev den svenska klubb som haft flest förstarundeval. De drygade sen ut ledningen när Simon Edvinsson tingades 2022, och därefter har skillnaden blivit än mer påtaglig då både Otto Stenberg och David Edstrom gått i förstarundan. I år kommer dessutom Ivar Stenberg väljas tidigt. Frölunda är totalt uppe på 14 förstarundeval - MoDo står kvar och stampar på tio. I år kan dock Elton Hermansson väljas mot slutet av förstarundan. Sex av Modos tio förstarundor har gått topp-åtta.

Djurgården på väg att ta över

Samtidigt börjar nu också Djurgårdens IF Hockey få allt fler talanger som väljs i förstarundan. Faktum är att de blåst förbi MoDo och är hack i häl på Frölunda efter några starka år på slutet. Anton Frondell blev ifjol den 13:e Djurgårdsspelaren att väljas i förstarundan. I år väntas Viggo Björck bli nummer 14 i den skaran.

96 svenskar har valts i förstarundan och 95 av dem är utespelare. För tre år sedan valdes för första gången en målvakt från Sverige i förstarundan: Jesper Wallstedt .

LISTA: Svenskarna som draftats i förstarundan

01 Mats Sundin , Québec (Nacka), 1989

01 Rasmus Dahlin , Buffalo (Frölunda), 2018

02 Daniel Sedin , Vancouver (MoDo), 1999

02 Victor Hedman , Tampa Bay (MoDo), 2010

02 Gabriel Landeskog , Colorado (Kitchener Rangers), 2011

02 Leo Carlsson , Anaheim (Örebro), 2023

03 Henrik Sedin , Vancouver (MoDo), 1999

03 Anton Frondell , Chicago (Djurgården), 2025

04 Nicklas Bäckström , Washington (Brynäs), 2006

04 Adam Larsson , New Jersey (Skellefteå), 2011

04 Lucas Raymond , Detroit (Frölunda), 2020

05 Björn Johansson , California (Örebro), 1976

05 Elias Lindholm , Carolina (Brynäs), 2013

05 Elias Pettersson, Vancouver (Timrå) 2017

06 Peter Forsberg , Philadelphia (MoDo), 1991

06 Oliver Ekman Larsson , Phoenix (Leksand), 2010

06 Mika Zibanejad , Ottawa (Djurgården), 2011

06 Hampus Lindholm , Anaheim (Rögle), 2012

06 Simon Edvinsson , Detroit (Frölunda) 2021

07 Ulf Dahlén , New York Rangers (Östersund), 1985

07 Lars Jonsson , Boston (Leksand), 2000

07 Lias Andersson, New York Rangers (HV71), 2017

07 Alexander Holtz , New Jersey (Djurgården) 2020

07 William Eklund , San Jose (Djurgården) 2021

08 Niklas Sundström , New York Rangers (Modo), 1993

08 William Nylander , Toronto (MoDo), 2014

08 Alexander Nylander, Buffalo (Mississauga) 2016

08 Adam Boqvist , Chicago (Brynäs) 2018

08 Philip Broberg , Edmonton (Skellefteå/AIK) 2019

10 Magnus Pääjärvi , Edmonton (Timrå), 2010

10 Jonas Brodin , Minnesota (Färjestad), 2011

11 Fredrik Sjöström , Phoenix (Frölunda), 2001

11 Filip Forsberg , Washington (Leksand), 2012

11 Victor Söderström , Arizona (Brynäs) 2019

11 Tom Willander , Vancouver (Rögle)

12 Kenny Jönsson , Toronto (Rögle), 1993

13 Mattias Öhlund , Vancouver (Piteå), 1994

14 Calle Johansson , Buffalo (Frölunda), 1985

14 Alexander Wennberg , Columbus (Djurgården), 2013

14 Isak Rosén , Buffalo (Leksand) 2021

15 Mats Lindgren , Winnipeg (Skellefteå), 1993

15 Robert Nilsson , New York Islanders (Leksand), 2003

15 Erik Karlsson , Ottawa (Frölunda), 2008

15 Erik Brännström, Vegas, (HV71), 2017

15 Jonathan Lekkerimäki , Vancouver (Djurgården), 2022

16 Markus Näslund , Pittsburgh (MoDo), 1991

16 Noah Östlund , Buffalo (Djurgården), 2022

16 Victor Eklund, New York Islanders (2025)

17 David Rundblad , St. Louis (Skellefteå), 2010

17 Timothy Liljegren, Toronto (Rögle), 2017

17 Axel Sandin-Pellikka , Detroit (Skellefteå), 2023

18 Mikael Andersson , Buffalo (Frölunda), 1984

18 Jesper Mattsson , Calgary (Malmö), 1993

18 Michael Holmqvist , Anaheim (Djurgården), 1997

18 Jens Karlsson , Los Angeles (Frölunda), 2001

19 Jan Ingman , Montréal (Färjestad), 1981

19 Niklas Sundblad , Calgary (AIK), 1991

19 Oscar Klefbom , Edmonton (Färjestad), 2011

19 Liam Öhgren , Minnesota (Djurgården) 2022

20 Marcus NIlson , Florida (Djurgården), 1996

20 Jacob Josefson , New Jersey (Djurgården), 2010

20 Joel Eriksson Ek , Minnesota (Färjestad), 2015

20 Jesper Wallstedt , Minnesota (Luleå 2021)

21 Anton Gustafsson , Washington (Frölunda), 2008

21 Fabian Lysell , Boston (Luleå) 2021

22 Anders Eriksson , Detroit (MoDo), 1993

22 Tobias Björnfot , Los Angeles (Djurgården) 2019

23 Niclas Bergfors , New Jersey (Södertälje), 2005

23 Tim Erixon , Calgary (Skellefteå), 2010

23 André Burakovsky , Washington (Malmö), 2013

23 Isac Lundeström , Anaheim (Luleå), 2018

23 Simon Holmström , New York Islanders (HV71) 2019

24 Christian Bäckman , St. Louis (Frölunda), 1998

24 Alexander Steen , Toronto (Frölunda), 2002

24 Dennis Persson , Buffalo (Västerås), 2006

24 Mikael Backlund , Calgary (Västerås), 2007

24 Mattias Tedenby , New Jersey (HV71), 2008

24 Marcus Johansson , Washington (Färjestad), 2010

25 Patrik Berglund , St. Louis (Västerås), 2006

25 Filip Johansson , Minnesota (Leksand), 2018

25 Otto Stenberg , St. Louis (Frölunda), 2023

26 Stefan Bergqvist , Pittsburgh (Leksand), 1993

27 Martin Samuelsson , Boston (ModD), 2000

27 Jacob Larsson, Anaheim (Frölunda), 2015

27 Filip Bystedt , San Jose (Linköping) 2022

28 Jonas Johansson , Colorado (HV71), 2002

28 Nils Lundkvist , New York Rangers (Luleå), 2018

28 Sascha Boumedienne , Winnipeg Jets (Boston University) 2025

28 Oskar Olausson , Colorado (HV71) 2021

29 Niklas Kronwall , Detroit (Djurgården), 2000

29 Adrian Kempe , Los Angeles (MoDo), 2014

29 Gabriel Carlsson , Columbus (Linköping), 2015

29 Rasmus Sandin, Toronto (Sault Ste. Marie), 2018

29 Theo Lindstein , St. Louis (Brynäs), 2023

30 Rickard Rakell , Anaheim (Plymouth), 2011

32 David Edstrom , Vegas (Frölunda), 2023