Ullmarks upprättelse: ”Kände mig som mig själv igen”

Ottawa Senators gick in i slutspelet med höga förväntningar – men föll tungt med 0–4 i matcher mot Carolina Hurricanes. Trots uttåget var målvakten Linus Ullmark en av få ljuspunkter och menar själv att han äntligen kände sig som sig själv igen.

Linus Ullmark kan lämna slutspelet med huvudet högt trots Ottawa Senators svaga insats mot Carolina Hurricanes.

Man kan aldrig förutse vad som kommer att hända i Stanley Cup-slutspelet.

Inför serien mot Carolina Hurricanes sågs Ottawa Senators som ett farligt outsiderlag som spelade sin bästa hockey inför slutspelet – och som ett verkligt hot att pressa och kanske till och med slå ut topprankade Hurricanes. Senators enda frågetecken fanns på målvaktssidan, där förstakeepern Linus Ullmark haft en ojämn säsong och pendlat in och ut ur laguppställningen, delvis på grund av kampen mot mental ohälsa.

Nu visade det sig att Ullmark var det minsta av Senators problem under den fyra matcher korta serien mot Carolina. Den 32-årige veteranen noterade en räddningsprocent på 93,2 och ett snitt på 2,03 insläppta mål per match över seriens – men förlorade samtliga. Till stor del på grund av Ottawas offensiva oförmåga. Laget gjorde bara fem mål totalt i serien.

Linus Ullmark: ”Kände mig som mig själv igen”

Under den säsongsavslutande mediaträffen på måndagen berättar Ullmark han att han under det korta slutspelet kände att han hittade tillbaka till sitt gamla, självsäkra jag.

– Slutspelet var första gången jag kände mig som mig själv igen, säger Ullmark. Det kändes inte som ett måste.

Han berörde också ironin i att Ottawa vann matcher under grundserien trots hans svajiga spel – men förlorade i slutspelet trots att han själv presterade starkt.

– Jag skämtade om att jag kanske borde ligga under 90 i räddningsprocent, eftersom vi vann matcher då. Alla klagade på målvaktsspelet då och då tidigare under säsongen, men vi vann matcher – och jag tar hellre en räddningsprocent under 90 och segrar.

Den svenske landslagsmålvakten har just avslutat första säsongen på sitt fyraårskontrakt värt 33 miljoner dollar med Senators. Under grundserien noterade han 89,1 i räddningsprocent och ett snitt på 2,73 insläppta mål på 49 starter.

