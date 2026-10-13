Ullmarks succéstart – jämsides med Hasek

Linus Ullmark och Dominik Hasek.

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Linus Ullmarks starka start på NHL -säsongen 2026/27 håller i sig.

Under natten till tisdag, svensk tid, stoppade han 29 av 30 skott när Ottawa Senators lyckades bortabesegra New Jersey Devils med 4–1.

– Jag tycker att vi spelar bra hockey, säger tvåmålsskytten Tim Stützle till NHL.com .

– Vår tredjeperiod kunde ha varit bättre (där New Jersey vann skotten med 14–3), men vi hittade en väg att vinna en viktig match igen och Ullmark var grym.

Jämsides med Dominik Hasek

Ullmark har varit en starkt bidragande orsak till att Ottawa fått en flygande start på säsongen med fem segrar på lagets sex inledande matcher. För första gången sedan 2008 nådde laget fem segrar på sex matcher eller färre och för Ullmark har inledningen så här långt varit fläckfri.

Faktum är att Ullmark är den blott tredje målvakten i Senators historia att inleda säsongen med fem raka segrar. Tidigare har bara Ray Emery och Dominik Hasek lyckats inleda en säsong med en fem matcher lång segersvit, där Emery har klubbrekordet med sex raka segrar.

Flest segrar i NHL den här säsongen

Den 33-årige svensken är NHL:s vinstrikaste målvakt den här säsongen med sina fem segrar, samtidigt som han står noterad för en räddningsprocent på 94,8 procent samt ett snitt på 1,27 insläppta mål per match.

Detta kommer efter en stundtals motig fjolårssäsong där Ullmark tog timeout av personliga skäl vid årsskiftet. Svensken loggade en räddningsprocent på 89,1 procent och ett snitt på 2,73 insläppta mål på de 49 matcher han spelade förra säsongen.



New Jersey – Ottawa Senators 1–4

New Jersey: Arsenij Gritsjuk (1):

Ottawa: Shane Pinto (1), Stephen Halliday (2), Tim Stützle (5), Tyler Kleven (1).



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