Filip Gustavsson vann i sin NHL-comeback.

Inför nattens möte med San Jose Sharks hade Filip Gustavsson inte spelat en NHL -match med Minnesota Wild på över sex månader, eller 202 dagar för att vara mer exakt.

En höftoperation efter säsongen har satt svensken ur spel under säsongsinledningen, men i helgen kunde Gustavsson göra smygcomeback i AHL med Iowa Wild och i natt kastades han in i hetluften när Wild gästade San Jose Sharks. Gustavsson blev en vinnare i sin comeback, då Wild vann matchen med 5–2 och Gustavsson stoppade 22 av 24 skott i segermatchen.

– Det var ingen perfekt match. I den andra perioden hamnade jag på magen och hade några missar. Det kan vara detaljer som inte alla ser, men det kändes mycket bättre i den tredje perioden, säger Gustavsson till Wild Plus .

"Den enda vägen för mig att ta mig tillbaka"

Bakom comebacken ligger timmar och åter timmar av långt och hårt arbete i gymmet.

– Det har varit mycket hårt jobb. Lyckligtvis har vi ett väldigt bra läkarteam här som har pushat mig. Jag har aldrig varit någon stor gymkille, men när jag gjorde den här operationen var jag tvungen att lägga det åt sidan och bara jobba hårt. Jag har gjort vad som krävts. Det var den enda vägen för mig att ta mig tillbaka, säger Gustavsson.

I andra änden av isen levererade landsmannen Joel Eriksson Ek tre poäng för Wild, fördelade på två mål och en assist, medan storstjärnan Kirill Kaprizov var matchens stora förgrundsfigur med sina fyra poäng (1+3). Kaprizov har nu gjort 32 poäng under en 15 matcher lång poängsvit. Även Wild är inne i en 15 matcher lång poängsvit, vilket är den längsta i klubbens historia.



San Jose Sharks – Minnesota Wild 2–5

San Jose: Tyler Toffoli (7), Alexander Wennberg (1).

Minnesota: Joel Eriksson Ek 2 (10), Kirill Kaprizov (19), Brock Faber (2), Blake Coleman (8).



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