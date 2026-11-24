Dylan Larkin togs emot med ovationer i Bell Centre i natt.

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När Detroit Red Wings mötte Montréal Canadiens för sex veckor sedan möttes Dylan Larkin av "We want Larkin!"-ramsor av publiken i Montréal. Under natten till måndag fick supportrarna sin önskan igenom, då Larkin trejdades till Montréal från Detroit mot ett stort paket där bland annat storlöftet Michael Hage och ett par förstarundeval ingick, och ett dygn efter trejden fick stjärnan göra sin debut i sin nya klubb när Canadiens ställdes mot Los Angeles Kings .

Då hyllades han med ovationer av den fullsatta hemmaarenan, som visade sin uppskattning vid flera tillfällen under matchens gång.

– Det var helt otroligt. Jag är så tacksam för det mottagande jag fick och för att få känna det ute på isen och tillsammans med killarna i omklädningsrummet redan från det att jag fick samtalet i går kväll. Det är en väldigt speciell grupp här och det finns många fantastiska människor runt organisationen. Att sedan kliva ut på isen och dra på sig tröjan var något jag aldrig tidigare upplevt under min karriär. Det var en väldigt känslosam kväll för mig, säger Larkin till NHL.com .

"Fortsätter överträffa alla förväntningar"

I samband med första nedsläppet i matchen skanderades "We got Larkin!" på läktarna och varje gång som amerikanen vidrörde pucken rev han ned jubel från publiken i Bell Centre.

– Cole (Caufield) och de andra sa till mig att det skulle koka i arenan i kväll. Precis som den här arenan alltid gör, fortsätter den att överträffa alla förväntningar, säger Larkin.

Den 30-årige centern presenterade sig direkt för sin nya hemmapublik, då han i den andra perioden fanns med i förarbetet till Alex Newhooks 1–1-mål. Totalt spelade Larkin strax under 20 minuter i sin debutmatch med "Habs".

Förstörde festen: "Ryckig match"

Gästande Los Angeles Kings var emellertid ohyfsade nog att förstöra Larkin-festen i Montréal. Med fem minuter kvar av den andra perioden gav Trevor Moore bortalaget på nytt och den här gången släppte man aldrig taget om ledningen. Trots att Canadiens skickade 30 skott mot Darcy Kuemper i Kings-målet blev det ingen mer utdelning för Montréal och Larkin, som fick lämna isen som förlorare.

– Det var en ryckig match, men trots det lämnar jag arenan med en positiv känsla tack vare sättet vi spelar på. Det var första gången jag fick uppleva det här, och visst, Kings spelade bra defensivt och stängde ner oss i den tredje perioden. Men puckinnehavet och sättet våra backar fyller på i anfallen var väldigt roligt, säger Larkin.



Montréal Canadiens – Los Angeles Kings 1–2

Montréal: Alex Newhook (7).

Los Angeles: Alex Laferriere (5), Trevor Moore (4).



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