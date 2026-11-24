Toronto bröt i natt sin långa förlustsvit.

Foto: Frank Franklin II/AP/Alamy

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Toronto Maple Leafs är inne i en blytung period i NHL just nu. Inför nattens möte med New York Islanders på Long Island i New York hade laget nio raka förluster i bagaget – och det började inget vidare för Leafs.

Halvvägs genom den andra perioden hade laget hamnat i ett 0–2-underläge och stormade mot sin tionde raka förlust. Då lyckades Leafs hitta en väg in i matchen via en styrning från Dakota Joshua i den andra perioden – och i slutakten fullbordade man vändningen. Mål från Chris Tanev, Gavin McKenna och Easton Cowan såg till att Maple Leafs fick bryta sin mardrömssvit och säkra en 4–2-seger mot Islanders.

– Åh, det här kändes bra. Vi har pratat om det här. Det har inte varit roligt för någon av oss, men det är spelarna som måste gå ut och göra jobbet. Jag blev väldigt glad för deras skull eftersom de kämpade hårt. De har kämpat under större delen av den här perioden, men samtidigt gjort en del misstag. I kväll fortsatte de att kämpa, gjorde inte lika många misstag och fick till slut utdelning för sitt hårda arbete. Jag är verkligen glad för deras skull, säger tränaren Jim Hiller till NHL.com .

Har redan halkat efter i slutspelsjakten

Formsvackan har gjort att Toronto redan halkat efter i slutspelsjakten, då man i skrivande stund har åtta poäng upp till en wild card-plats i den östra konferensen samtidigt som man har spelat flest matcher (26) i NHL.

– Förhoppningsvis kan vi bygga vidare på det här och få upp farten ordentligt nu. Det är en stor lättnad, säger supertalangen Gavin McKenna.

William Nylander och Oliver Ekman Larsson lämnade isen poänglösa för Toronto, Simon Holmström , Emil Heineman och Victor Eklund likaså för New York Islanders.



New York Islanders – Toronto Maple Leafs 2–4

New York: Anthony Duclair (7), Mathew Barzal (1).

Toronto: Dakota Joshua (2), Chris Tanev (1), Gavin McKenna (7), Easton Cowan (9).



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