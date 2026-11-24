Joel Farabee hyllade Linus Ullmark efter nattens match.

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Linus Ullmark har varit en av NHL :s främsta målvakter under säsongsinledningen. Det visade han på nytt i natt, då hans målvaktsspel var en avgörande faktor i Ottawa Senators 2–1-seger mot Calgary Flames .

Ullmark räddade 35 av 36 skott i segermatchen.

– Linus spelade riktigt bra. Det var en kämparseger, säger tränaren Travis Green till NHL.com .

Kandidat till årets räddning: "Får lyfta på hatten"

Flera av räddningarna kom från den högre skolan, men den allra svettigaste kom i sluttampen av den andra perioden.

Den svenske målvakten blev överspelad i numerärt överläge och Flames-forwarden Matt Coronato skulle bara till att skicka in pucken i ett mer eller mindre tomt mål när Ullmark i desperation slängde ut armen och lyckades rädda pucken med sin klubba.

Ullmark var drygt fyra minuter från att hålla nollan i matchen innan Coronato fick sin revansch och reducerade matchen till 1–2 i powerplay.

– Vi tycker att vi skapade våra chanser, men han stod för några otroliga räddningar. Ibland får man helt enkelt lyfta på hatten, säger motståndarforwarden Joel Farabee.

Svaret: "Hade ganska mycket tur"

Ullmark har nu vunnit tolv av 13 matcher den här säsongen. Både hans räddningsprocent (94,1 procent) och antal insläppta mål per match (1,44) är de bästa noteringarna i NHL.

– Det är okej. Jag menar, jag är inte perfekt. Det finns fortfarande saker att förbättra. Vissa saker fungerade förstås riktigt bra i dag. Jag satte mig själv i bra positioner för att kunna göra många räddningar. Men vid ett par tillfällen kände jag också att jag hade ganska mycket tur. Man vill inte behöva förlita sig på turen, säger Ullmark.



Ottawa Senators – Calgary Flames 2–1

Ottawa: Michael Amadio (8), Shane Pinto (10).

Calgary: Matt Coronato (6).



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