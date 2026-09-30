VM-svensken får kaptensroll i NHL-laget

Linus Karlsson kommer att spela med ett A på bröstet under alla Vancouver Canucks hemmamatcher den här säsongen. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

När Vancouver Canucks tidigt på onsdagsmorgonen inledde NHL-säsongen 2026/27 med att besegra Edmonton Oilers med 6–5 bar Elias Pettersson ett "A" på bröstet. När lagen möts igen i Vancouver på fredag morgon kommer en annan svensk att ha det.

VM-forwarden Linus Karlsson tar nämligen plats i Canucks nya ledargrupp.

Vancouver har nämligen valt en uppdelad lösning där tre spelare bär ett ”A” på hemmaplan och tre på bortaplan. På hemmais är det Filip Hronek, Karlsson och Drew O'Connor som har kaptensbokstaven på tröjan, medan Zeev Buium, Brock Boeser och Elias Pettersson bär ”A” på bortaplan.

Pettersson har haft en assisterande kaptensroll i Vancouver sedan säsongen 2022/23 och fortsätter därmed vara en del av lagets kaptensgrupp även den här säsongen.

För Karlsson är utnämningen däremot något helt nytt. 26-åringen, som gjorde sin första hela NHL-säsong i fjol, har för första gången fått förtroendet att bära ett ”A” på bröstet i NHL.

Ingen ny lagkapten i Vancouver

Canucks spelar samtidigt vidare utan någon permanent lagkapten. ”C”-rollen har varit vakant sedan Quinn Hughes trejdades till Minnesota Wild i december i fjol.

Hughes ersattes bland annat av Zeev Buium, som ingick i trejdpaketet till Vancouver. Den 20-årige backen ses som en viktig pjäs i Canucks framtid, vilket förtydligades när han i början av september skrev under ett åttaårskontrakt värt drygt 75 miljoner dollar.

Vancouver Canucks var NHL.s poängmässigt sett sämsta lag i fjol, men fick nu en fin start på säsongen efter 6–5-vinsten mot Edmonton . Detta efter att både Jonathan Lekkerimäki och Elias Pettersson blivit målskyttar. Nyförvärvet Paul Cotter blev tvåmålsskytt och tillika den som avgjorde premiären med sitt övertidsmål.