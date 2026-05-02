Kritiken är stenhård – och den kommer inifrån. Efter ett chockartat uttåg ur Stanley Cup-slutspelet slår Leon Draisaitl larm om Edmonton Oilers framtid. Nu varnar superstjärnan för att laget är på väg åt helt fel håll.

– Vi har tagit stora steg bakåt, säger Draisaitl.

Efter ett överraskande tidigt uttåg ur Stanley Cup-slutspelet uttrycker en av ligans största stjärnor oro över riktningen hans lag är på väg i.

Under lagets avslutande medieträff fick Edmonton Oilers-forwarden Leon Draisaitl frågan om hur han ser på lagets utveckling efter att ha slagits ut i Pacific Division-semifinalen av Anaheim Ducks.

Draisaitl, som inte är känd för att hålla tillbaka sina åsikter, menade att Oilers har tappat mark efter att tidigare ha nått två raka Stanley Cup-finaler.

– Jag är orolig eftersom vi inte är på väg i rätt riktning. Vi har tagit stora steg bakåt. Vi måste ta tag i det här och styra tillbaka åt rätt håll, säger han.

Leon Draisaitl: ”Det syntes i slutspelet”

Den tyske stjärnan utvecklade resonemanget och påpekade att Oilers inte gjorde ett tillräckligt bra jobb med att vinna matcher på rätt sätt.

– Jag gillar inte att prata om att ta grundserien på allvar, för det gör vi. Vi går in i varje match och försöker göra rätt saker. Vi säger rätt saker. Men jag tycker att man under grundserien måste skapa de här ögonblicken, bli bekväm i dem. Det gjorde vi inte i år, och det syntes i slutspelet.

Draisaitl fick även frågor om lagets titelchans framöver, där lagkaptenen Connor McDavid går in i ett tvåårigt kontraktsfönster inför nästa säsong. Enligt Draisaitl påverkar tidsramen innan nummer 97 eventuellt kan bli free agent lagets framtida beslut – och Oilers måste höja sin nivå.

– I vilken värld har man världens bästa spelare i laget utan att sikta på att vinna? Vi vill vinna, men vi måste bli bättre. Det finns ingen annan väg. Vi måste förbättra oss rejält. Han har två år kvar på kontraktet och sedan vet man inte vad som händer – men just nu har vi de här två åren. Vi måste bli mycket bättre.

Saknar bredd i målskyttet

En annan faktor som Draisaitl lyfter är bristen på bredd i målskyttet. Han menar att lagets framgångar tidigare byggde på att alla bidrog.

– Det var det bästa lag vi har haft. Alla var så viktiga – McLeod, Foegele, alla de där spelarna. De spelade en enorm roll. Desharnais, Ceci – man behöver de spelarna för att vinna. I slutändan är det jag, Connor, Bouchard – kanske vi tre – som måste kliva fram när det gäller. Vi måste sätta tonen. Men det är inget tre- eller fyrmannalag. Man behöver att alla känner sig viktiga och vill vara det.

Tidigare under dagen meddelades det att Connor McDavid spelat med en fraktur i slutspelet.

