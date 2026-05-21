Boone Jenner har gjort flest framträdanden för Columbus Blue Jackets i klubbens historia. Men efter 13 säsonger går parterna mot en skilsmässa. Rapportert gör gällande att de inte kommer överens om ett nytt avtal.

Boone Jenner kan vara på väg bort från Columbus. Foto: Kyle Ross-Imagn Images

2011 draftade Columbus Blue Jackets Boone Jenner i andra rundan av NHL-draften. 15 år senare är han lagkapten och har spelat flest matcher (808) av någon spelare i klubbens historia.

Nu sitter kanadensaren emellertid på ett utgående kontrakt och mycket tyder på att han kommer att lämna klubben.

Aaron Portzline på The Athletic rapporterar nämligen att Jenner och Blue Jackets kan vara på väg att gå i skilda riktningar. Den rutinerade forwarden ska ha sparkat sin agent och skaffat en ny, vilket indikerar att han inte är nöjd med hur kontraktssamtalen har gått.

Boone Jenner har missat 132 matcher senaste fem åren

En detalj som Portzline lyfter fram är att Charlie Coyle nyligen skrev ett sexårsavtal med Blue Jackets värt 36 miljoner dollar. Det kan tvinga klubben att offra Jenner. 32-åringen är känd för sin uppoffrande spelstil, men den har också kostat på. Han har missat 132 av 410 grundseriematcher de senaste fem säsongerna på grund av skador.

Boone Jenner har precis spelat ut det åttaårskontrakt han skrev inför säsongen 2018/19 värt 30 miljoner dollar. Ett avtal med en lönetaksträff på 3,75 miljoner dollar.

Den gångna säsongen svarade han för 38 poäng (13+25) på 68 matcher. Under karriären med Blue Jackets har det totalt blivit 212 mål och 421 poäng på 808 matcher för Jenner, som varit lagkapten sedan 2021.

Source: Boone Jenner @ Elite Prospects