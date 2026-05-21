Näslunds hyllning: ”Ungefär som Patrick Roy”

Det råder slutspelsfeber i Montreal igen. Canadiens är framme i konferensfinal. En som vet hur det är att vinna med de rödblå är Mats Näslund, som ser likheter med 1986 års vinnande upplaga.

– Sedan Dobeš börjat stå har de vunnit alla jämna matcher, säger Mats Näslund om publikfavoriten i Bell Centre.

I natt inleds Conference finalen mellan Montréal och Carolina. Slaget om vilket av lagen som kommer ta sig till Stanley Cup-final. En som hoppas på Montréal är

Stanley Cup-vinnaren från 1986 Mats Näslund.



– Nu ser jag inte så mycket i och med att matcherna går mitt i nätterna, men jag har sett några perioder i slutspelet, säger Mats Näslund till hockeysverige.se och

fortsätter:



– Montréal har ett väldigt ungt lag så det kanske inte är i år dom kommer vinna. Jag är ganska övertygad om att dom har chansen att vinna Stanley Cup inom en tre, fyra års period.

Det som har skett den här säsongen tror jag är väldigt överraskande även för dom själva.

Vad tror du det är som tagit laget så här långt?



– Framför allt att dom har fått ordning på målvaktsspelet, vilket inte har varit jämt under säsongen.



– Sedan Jakub Dobeš börjat stå har dom vunnit alla täta matcher samtidigt som dom förlorat skotten mycket i vissa matcher.

Han är ungefär som när Patrick Roy var då han kom in 1986 och vi vann Stanley Cup.



– Vi hade ingen jämn målvakt före det, men då han kom in vann han helt klart matcher åt oss. Det skulle jag säga att han som står i mål nu också gjort.



Coach för Montréal är tidigare storspelaren Martin St-Louis. Han gör nu sin femte säsong i klubben.



– Jag tror att han är spelarnas coach och inte den gamla stilen som gapar och skriker. Han markerar säkert då han är besviken.



– Han har haft tur och flyt att fått vara kvar första åren då det gick lite sämre eftersom han var ett litet oprövat kort. Tydligen har klubben trott på honom och låtit honom utveckla laget.

Det är väl också vad han har gjort.

Martin St Louis och Jakub Dobeš hyllas av Mats Näslund.

Nu väntar alltså Carolina i Conference final för Montréal.



– Jag pratade med min grabb igår. Han sa att Montréal vunnit sex av senaste sju matcherna mot Carolina. Det låter lovande.



– Carolina har haft ett stabilt slutspel plus att dom spelat många färre matcher än vad Montréal har gjort. I slutändan brukar det vara en väldig fördel.



På andra sidan vann Vegas första matchen mot Colorado, vilka av dom båda lagen tror du vi får se i Stanley Cup-finalen?



– Det verkar som Colorado är ganska stora favoriter att gå vidare. Att dom förlorade en match hemma tror jag inte har någon större betydelse.



– Förhoppnings vis är det Quebec (Colorado) Montréal i final. Det vore rätt så kul.



Senast Montréal vann Stanley Cup var 1993, vad tror du det skulle betyda för stan om man lyckades igen redan den här säsongen?



– Jag tror det skulle vara viktigt både för stan och Kanada. Det kommer upp en generation nu som inte varit med om att Montréal vunnit. Det gäller att fånga deras

intresse också.

Du var själv med och vann 1986, hur togs ni emot i stan efter den framgången?



– Det var stort naturligtvis. Vi hade en fullpackad flygplats då vi kom hem klockan sex på morgonen. Plus den här paraden som är det största minnet.

En miljon människor på gatan var ute och firade oss.



– Jag säger fira för nuförtiden verkar dom här festligheterna runt idrottsevenemang ”balla ur”.



– Vi får hoppas att, om Montréal vinner, supportrarna sköter sig och inte slår sönder stan.



Tror du det blir en parad genom Montréals gator om några veckor?



– Nja… Kanske att orken tar slut i och med att dom är så pass unga och orutinerade. Om Montréal nu tar sig till final är, vad jag har förstått, Colorado stora favoriter.