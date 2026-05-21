Bäst i SHL – en av de sämsta i VM: ”Frustrerande”

Magnus Hellberg prisades som SHL:s bästa målvakt efter sin starka säsong med Djurgården. Hans två första VM-matcher har dock inte gått som planerat. Statistiskt sett är han en av turneringens sämsta målvakter så här långt.

– Studsarna har inte gått min väg, säger veteranen till SVT.

Magnus Hellberg har haft en tung start på hockey-VM i Schweiz.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Två matcher – två förluster. Och nio insläppta mål i processen.

Hockey-VM har inte startat som Magnus Hellberg hade hoppats. I premiären mot Kanada blev det fem insläppta mål på 26 skott och mot Tjeckien fyra mål på 14 skott.

Det gör att djurgårdaren har en räddningsprocent på mindre angenäma 77,5. Av de VM-målvakter som gjort minst två matcher är det bara USA:s NHL-målvakt Joseph Woll som har sämre siffror. Torontospelarens räddningsprocent ligger på 72,4 efter två framträdanden.

Hellberg säger till SVT att oturen grinat honom i ansiktet under de två matcher han gjort i turneringen hittills.

– Det har känts otroligt bra innan turneringen och när man kollar på det nu tycker jag att vissa av målen är väldiga slumpmål där studsarna inte har gått min väg. Det är väldigt frustrerande och självklart vill jag upp på hästen igen och vinna en match, säger Hellberg.

Magnus Hellberg störs inte av räddningsprocenten

35-åringen från Uppsala återvände inför säsongen till Sverige efter 13 år utomlands. I Djurgården gjorde han succé och ledde nykomlingen till slutspel, något som bidrog till att han prisades som årets bästa målvakt i SHL.

Den mindre smickrande statistiken tar han med en nypa salt.

– Självklart vill man ha en bra räddningsprocent. Men jag är så pass gammal och har varit med när man haft en väldigt hög räddningsprocent och lite tvärtom, så nej, jag tar bara nästa match i taget här.

Härnäst väntar Italien för Sverige på fredagen. 20.20 startar den matchen.

