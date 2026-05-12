Charlie Coyle, 34, stod för en stark säsong efter flytten till Columbus Blue Jackets.

Nu skriver centern ett nytt sexårskontrakt värt drygt 335 miljoner kronor.

Succén i Columbus ger klirr i kassan för Charlie Coyle. Foto: Joseph Maiorana-Imagn Images

Förra året trejdades Charlie Coyle först från Boston Bruins till Colorado Avalanche. Till årets säsong trejdades veteranen återigen. Han bytte då Colorado mot Columbus Blue Jackets. Det var en flytt som innebär ett lyft för 34-åringen och han stod för en stark säsong i Ohio-klubben.

Charlie Coyle var en av Columbus bästa spelare den här säsongen med 20 mål och 58 poäng på 82 matcher. Han var därmed tredje bäst bland lagets forwards sett till både mål och poäng. Det var också Coyles näst bästa säsong i NHL-karriären. Hans bästa notering kom 2023/24 i Boston Bruins när han sköt 25 mål och stod för totalt 60 poäng.

Till nästa säsong var Charlie Coyle på väg att bli free agent i och med att det sexårskontrakt som han skrev med Boston 2020 skulle löpa ut. Nu står det däremot klart att Coyle undviker marknaden och i stället säkrar sin framtid i Columbus.

Charlie Coyle skriver kontrakt med Columbus till 2032

Columbus Blue Jackets meddelar att de har nått en överenskommelse med Charlie Coyle om ett nytt sexårskontrakt. Avtalet har en lönetaksträff på sex miljoner dollar (nästan 56 miljoner kronor) per säsong och är totalt värt 36 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 335 miljoner kronor. Coyle får alltså en lönehöjning eftersom han har tjänat 5,25 miljoner dollar (nästan 49 miljoner kronor) per säsong i sitt nuvarande kontrakt.

34-åringen kommer alltså att vara 40 år gammal när kontraktet löper ut 2032.

– Charlie hade en enorm impact för oss både på och utanför isen. Det var en prioritet för oss att behålla honom i Columbus även framöver. Han är definitionen av ett tvättäkta proffs och är en pålitlig och produktiv center vars ledarskap och karaktär är oerhört värdefulla för oss. Vi är väldigt glada att han stannar för att vara en viktig del av Columbus Blue Jackets för de kommande åren, säger klubbens general manager Don Waddell.

Under sin karriär har Charlie Coyle spelat 1 032 NHL-matcher och noterats för 543 poäng. Förutom Columbus, Colorado och Boston har Coyle även spelat för Minnesota Wild tidigare i sin karriär.

Source: Charlie Coyle @ Elite Prospects