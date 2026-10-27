Stjärnvärvningen utgick – efter obehagliga bilderna

Toronto Maple Leafs bekräftade under natten att forwarden Kirill Martjenko drabbats av en underkroppsskada under den andra perioden av matchen mot Calgary Flames i Scotiabank Saddledome.

Martjenko, 26, föll olyckligt in i sargen i Torontos anfallszon efter att ha blivit tacklad av Flames-forwarden Jegor Sjarangovitj. Den 191 centimeter långe högerskytten lämnade isen med tydliga smärtor och gick snabbt ner i spelargången mot Maple Leafs omklädningsrum.

Vid tidpunkten för skadan ledde Calgary med 3–0 efter mål av Matvej Gridin och Mikael Backlund . Martjenko hann spela sju minuter och fem sekunder fördelat på åtta byten innan han tvingades avbryta matchen.

Martjenko – en viktig offensiv kugge för Toronto

Martjenko värvades från Columbus Blue Jackets i slutet av september och hade inför måndagens match noterats för sex mål och totalt 14 poäng på sina första 13 matcher med Toronto.

Den ryske forwarden har varit en given del av Maple Leafs förstauppställning i powerplay. Han har även spelat tillsammans med William Nylander i fem-mot-fem-spelet.

Columbus valde ursprungligen Martjenko i den andra rundan, som spelare nummer 49 totalt, i NHL-draften 2018.

Efter att ha etablerat sig som en av KHL främsta spelare med SKA Sankt Petersburg kom han till Nordamerika och Blue Jackets organisation 2022.

Men inför vad som skulle ha blivit hans femte säsong i Columbus trejdades Martjenko till Toronto tillsammans med Miles Wood och Elvis Merzlikins. I utbyte fick Blue Jackets ett paket med Matthew Knies som huvudnamn.

På 306 NHL -matcher under delar av fem säsonger med Columbus och Toronto har Martjenko samlat ihop 108 mål och totalt 222 poäng.

Han har ännu inte gjort debut i Stanley Cup-slutspelet.

Toronto föll mot Calgary

Maple Leafs kom till måndagens match med fyra raka segrar i ryggen.

Laget hamnade i ett 0–3-underläge mot Calgary redan under den första minuten av den andra perioden. Trots att Martjenko tvingades lämna matchen lyckades Toronto kämpa sig tillbaka och reducera till 2–3 i mitten av den tredje perioden efter att William Nylander gjort ett av målen. Leafs föll dock med 2–5 efter två mål i tom målbur och fick därmed se sin fyra matcher långa segersvit spräckt.