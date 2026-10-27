Slog till i comebacken – jämsides med bortgångne klubbikonen

Mikael Backlund är jämsides med Johnny Gaudreau.

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I den första perioden av nattens möte med Toronto Maple Leafs kunde Mikael Backlund pricka in sitt andra mål för säsongen, då han med ett pricksäkert handledsskott från den vänstra tekningscirkeln överlistade en sidoförflyttande Sergej Bobrovskij och ordnade 2–0 till sitt Calgary Flames .

Målet innebar samtidigt att han tangerade Calgarys bortgångne klubbikon Johnny Gaudreaus poängnotering på 609 poäng i Flames-tröjan och att den 37-årige svensken nu ligger på en delad femteplats med Gaudreau på listan över Flames mesta poängplockare genom tiderna.

Nu har Backlund endast fyra spelare framför sig på listan i form av Joe Nieuwendyk (616 poäng), Al MacInnis (822), Theo Fleury (830) och Jarome Iginla (1 095).

Tillbaka efter skadefrånvaron

Backlund var tillbaka i Flames laguppställning efter att ha missat de senaste två matcherna på grund av en överkroppsskada.

– Det är jobbigt att titta på, men samtidigt väldigt roligt, säger Backlund till Calgary Herald på frågan om vad han har sett från laget.

– Sättet de har tävlat och kämpat på under de två senaste matcherna har varit imponerande. Framför allt i den senaste matchen tycker jag att de spelade riktigt stabilt i alla spelsituationer. Det har varit roligt att följa laget, men jag hade hellre varit där ute på isen tillsammans med dem.

Har vunnit fyra raka matcher

Calgary vann nattens match med 5–2 sedan forwarden Matvej Gridin noterats för tre mål (2+1) och Flames gjort två mål i tom målbur. Segern var Flames fjärde raka seger efter att man inlett säsongen med sex förluster på de sju första matcherna.

Laget ligger nu på en femteplats i Pacific Division med tio inspelade poäng efter elva spelade matcher.

– Det är alltid en bra stämning när vi möter Leafs på hemmaplan, och vi ville tysta deras fans och få arenan att kännas som vår egen. Grabbarna var taggade och spelade bra och vi byggde vidare på det vi gjorde i förra matchen, säger Backlund till NHL.com .

Backlund var inte den enda svensken som skrev in sig i målprotokollet i nattens match, då William Nylander blev målskytt för tredje gången på de fyra senaste matcherna och sköt sitt nionde mål för säsongen i förlustmatchen. Med den noteringen ligger han på en fjärdeplats i NHL:s skytteliga.



Calgary Flames – Toronto Maple Leafs 5–2

Calgary: Matvej Gridin 2 (4), Mikael Backlund (2), Joel Farabee (3), Martin Pospisil (2).

Toronto: Easton Cowan (6), William Nylander (9).



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