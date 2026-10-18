McDavids dominans – 23 poäng på åtta matcher

Connor McDavid med ett av sina två mål mot Utah Mammoth. Foto: Peter Creveling-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Connor McDavid har inlett NHL-säsongen på ett minst sagt imponerande sätt. Natten mot söndag, svensk tid, svarade Edmonton Oilers-kaptenen för två mål och tre assist när laget besegrade Utah Mammoth med 6–2 på bortaplan.

Därmed har McDavid gjort poäng i samtliga åtta matcher under säsongsinledningen. Med totalt 23 poäng, fördelade på sex mål och 17 assist, toppar han NHL poängliga.

McDavid gav Edmonton ledningen redan efter 40 sekunder. Målet var hans sjunde i NHL-karriären under matchernas första minut, vilket innebär att han tangerade Mark Messiers tidigare klubbrekord.

Oilers gick ifrån till 3–0 i den första perioden och utökade sedan ledningen till 5–0 i den andra. Leon Draisaitl noterades för ett mål och en assist, medan Zach Hyman och Kasperi Kapanen också hittade nätet. McDavid fastställde slutresultatet med sitt andra mål för kvällen i den tredje perioden.

Fem raka bortasegrar – klubbrekord för Edmonton

Mattias Ekholm hade en assist för Oilers och Kevin Stenlund en passningspoäng för Utah.

Edmonton studsade därmed tillbaka efter säsongens första förlust under ordinarie tid, som kom mot just Utah i torsdags.

Segern var Oilers sjätte på de första åtta matcherna. Laget har dessutom vunnit samtliga fem bortamatcher hittills – ett nytt klubbrekord.

Nu väntar fem raka hemmamatcher för Edmonton, som får hoppas att lagkaptenen kan fortsätta sin makalösa poängproduktion.

NHL:s poängliga 18/10