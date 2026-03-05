Oilers-floppen trejdas – mot Dickinson

Andrew Mangiapane har gått från att vara stekhet för Kanada i ett VM till att reas ut av Edmonton. Nu är en trejd med Chicago till slut på plats.

Andrew Mangiapane och Jason Dickinson. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blir Jason Dickinson och Colton Dach som går åt andra hållet när Edmonton får till en trejd med Andrew Mangiapane.

Natten till torsdag går det hela igenom, strax innan deadline för byten i NHL. Chicago Blackhawks får därmed en 29-årig tidigare stjärna, som så sent som 2024 var stekhet i Hockey-VM med sju poäng på tio matcher för Kanada. Sedan dess har det dock endast gått utför i både Washington Capitals och Edmonton Oilers.

Kort efter sommarens påskriva kontrakt, värt runt 100 miljoner kronor, började ryktena florera om att Oilers ville dumpa Mangiapane. Därefter har 14 poäng (7+7) trillat in på 52 matcher, innan han nu i mars var nere i AHL för första gången sedan 2018/19.

Som en del av trejden får även Chicago ett val i första rundan av NHL-draften 2027. Samtidigt betalar man 50 procent av lönen för Jason Dickinson, bror till Rögle-centern Josh Dickinson.