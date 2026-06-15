Mästarens hälsning till svensken: "Önskar att du var här"

Jordan Martinook skickar en hälsning till Jesper Fast efter Stanley Cup-titeln.

Foto: Viaplay/Skärmdump & Carl Sandin/Bildbyrån

2020 flyttade Jesper Fast till Carolina Hurricanes där han spelade under fyra säsonger. Under säsongen 2023/24 fick Fast dock en svår nackskada som gjorde att han missade hela Stanley Cup-slutspelet 2024. Sedan stod det också klart att Fast inte skulle komma till spel under säsongen 2024/25.

Förra året meddelade Jesper Fast sedan att hockeykarriären är över . Han klev i stället in och blev utvecklingstränare i Carolina Hurricanes.

I natt blev Carolina till slut Stanley Cup-mästare igen efter 20 års väntan, dock utan Jesper Fast på isen sedan han tvingats avsluta karriären. I Hurricanes är dock Jordan Martinook kvar som spelade i samma kedja som Fast under flera säsonger.

Efter nattens Stanley Cup-titel hyllade Martinook också Fast, som fick smeknamnet "Quickie" i NHL.

– Han var en av de bästa kedjekamraterna som jag någonsin har spelat med och en av mina favoritlagkamrater. Det är den mest osjälviska killen som man kan tänka sig. Han är fortfarande en del av vårt lag på ett litet sätt. Jag hade älskat det om han hade kunnat vara en del av detta. Jag älskar honom och älskade att vara hans lagkamrat, säger Jordan Martinook till Viaplay.

Martinooks hälsning till Jesper Fast: "Saknar dig"

Martinook skickar också en hälsning direkt till Jesper Fast.

– Quick, jag älskar dig! Jag önskar att du var här, kompis! Jag saknar dig, säger Martinook.

Jesper Fast tillbringade fem år i Carolina Hurricanes organisation som spelare men har alltså blivit kvar i föreningen även efter karriären. 34-åringen från Nässjö spelade totalt 703 NHL-matcher och gjorde 248 poäng för New York Rangers och Carolina Hurricanes under sin hockeykarriär.