Svensken lade av i juni – får nu tränarroll i NHL-klubb

Karriären tog sitt slut i juni efter elva år i NHL.

Men förutom att Jesper Fasth numera är styrelsemedlem i HV71, har han nu fått en roll i Carolina Hurricanes NHL-organisation.

Jesper Fasth kliver inte bara in i HV71:s styrelse.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i år stod det klart att Jesper Fasths NHL-karriär var över. Ungefär i samma tidsrymd stod det klart smålänningen ingå i HV71:s styrelse över nästa verksamhetsår.

33-åringen får därmed en roll i sin tidigare klubb.

Men nu står det klart att det inte blir hans enda uppdrag i hockeyn nästa säsong. På onsdagen offentliggjordes det att han har fått jobbet som utvecklingstränare i Carolina Hurricanes.

Gjorde över 700 matcher i NHL

Klubben har nämligen gått ut med hur man kommer att förändra sin organisation. De tillsältter en ny videokoordinator och en ny kommunikationstjänst. Men också alltså en ny tränare på med fokus på utveckling av spelarna i laget.

Det blir svenske Jesper Fasth. Efter att ha gjort 703 grundseriematcher och 80 slutspelsmatcher i NHL över elva säsonger, lär han ha en del erfarenhet att dela med sig av.

Därmed får svensken sköta sitt styrelsearbete i HV71 från North Carolina i USA.