John Tortorella är säker på att återvända till Raleigh för "game seven"

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Carolina Hurricanes vann nattens femte Stanley Cup-final med 4-2 för att skaffa sig matchboll i serien .

När lagen möts i Las Vegas för match sex under natten mellan söndag och måndag är Vegas Golden Knights därför piskade att vinna. Vid en Carolina-seger i nästa match kommer "Canes" att säkra sin andra Stanley Cup-titel.

Det var en tung förlust för Vegas Golden Knights på bortaplan i natt och som salt i såret tappade de även svenske William Karlsson . Nyckelcentern klev av med en ny skada efter en tackling från Sean Walker.

Tortorella svarar om William Karlssons skada

Karlsson befaras ha skadat axeln och ser ut att missa resten av finalserien.

– Jag tycker att vi fick en bra start, en riktigt bra start. Men vi tappade momentum när vi drog på oss utvisning efter utvisning, och samtidigt förlorade vi "Bill" (William Karlsson). När "Bill" försvann sabbar det lite för oss med kedjorna. Vi får se hur vi löser det, säger tränaren John Tortorella och fortsätter:

– Han är en viktig del för oss. Centralt på isen, dödar utvisningar och powerplay-kille. Han är en vinnare. Men med allt det sagt kommer han troligtvis inte att vara med oss, och vi måste fylla det tomrummet. Inte med bara en spelare, utan som lag.

Löftet: "Vi kommer att komma tillbaka hit"

Vegas Golden Knights är nu piskade att vinna hemma i nästa match för att serien inte tar slut. Vid en seger kommer Vegas att tvinga fram en sjunde och avgörande final i Raleigh nästa vecka.

John Tortorella är då mycket säker på sin sak inför nästa match i Stanley Cup-finalen.

– Nu har vi bara fokus på att göra oss redo inför nästa match. Vi kommer att komma tillbaka hit, vi får bara göra saker och ting i en lite annan ordning än vi hade tänkt. Men vi måste hitta en väg. Jag kommer att lämna kvar mina kläder här, det är säkert. De kommer att vara kvar på hotellet, säger "Torts".

Match sex i Stanley Cup-finalen spelas under natten mellan söndag och måndag med start klockan 02:00, alltså precis innan Sveriges match mot Tunisien i fotbolls-VM.