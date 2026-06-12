Ny skada på Karlsson - bröt nattens final

William Karlsson utgick med en skada. Foto: Viaplay.

William Karlsson missade 68 av 82 grundseriematcher och kunde heller inte spela OS med Tre Kronor. Han kom dock tillbaka en bit in i slutspelet och hade inför natten gjort nio poäng på 14 matcher. I finalserien levererade han 2+2 på de fyra inledande matcherna.

Men när Carolina i natt vann den femte finalmatchen med 4-2 tvingades "Wild Bill" utgå ungefär halvvägs in i matchen. Svensken fick en tackling från Carolinas Sean Walker bakom mål, tog sig ut i avbytarbåset och tittades där till av lagläkare under en kort stund innan han lämnade och tog sig till omklädningsrummet.

– Han bidrar med mycket. Lite av allt. Det går att lita på honom. Jag kan inte säga tillräcklligt många bra saker om honom. Han gör det enkelt för oss andra att spela, sade kedjekompisen Brett Howden till Viaplay.

Senare rapporterade ESPN att Karlsson dessutom lämnat arenan för ytterligare undersökning och efter matchen bekräftade John Tortorella, Vegas coach, att vi mycket väl kan ha sett det sista från 33-åringen i den här finalserien.

Misstänkt axelskada för William Karlsson

Det var tydligt att Vegas nyckelcenter hade en smäll någonstans på ena armen. Viaplays Mattias Norström tippade på en axelskada.

– Jag tror det. Man ser hur han håller mot handen där. Han har axeln mot plexit och sen kommer Walker på där. Jag har åkt på det där några gånger själv när man gjort illa axeln. Man får en liten nervchock i armen. För mig känns det där som en axelskada, tyvärr.

– Det är ofta nyckelbensfästet och inte vid själva axelkulan, menar Norström.

Efter nattens förlust för Karlssons Vegas måste man vinna nästa match, på hemmaplan, natten till måndag. Detta för att tvinga fram en match sju. Vinner Carolina nästa match är de Stanley Cup-mästare för första gången på 20 år.

– Det är tveksamt att vi får se William i match sex. Men jag hoppas vi får göra det, för hans skull och Vegas skull, säger Viaplays expert.